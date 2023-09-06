%7 نمو صناعة الزجاج المسطح في الإمارات خلال 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

تصل نسبة نمو الطلب على الزجاج المسطح في الإمارات إلى %7 خلال العام الجاري، بدعم من الأداء القوي لقطاع الإنشاءات بالدولة، بحسب خبراء ومسؤولين مشاركين في معرض الزجاج العالمي 2023 الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي أمس، ويستمر على مدى يومين.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الدولة تعد مركزاً إقليمياً لصناعات الزجاجية، حيث تصل منتجات الإمارات إلى أكثر من 65 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وأوضحوا أن المنتج الإماراتي من الزجاج يتميز بجودته العالية وأسعاره التنافسية، كما يتوافق مع أعلى معايير التصنيع العالمية، حيث تمتلك الدولة بيئة صناعية محفزة على التصنيع والابتكار.

وأكد سليم رضا المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، أن الإمارات تتمتع ببيئة صناعية جاذبة جعلت منها مركزاً صناعياً رائداً في مجال صناعة الزجاج المسطح على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن الطلب على الزجاج يشهد نمواً ملحوظاً على المستوى العالمي، فيما تبلغ نسبة نمو الطلب في السوق المحلية نحو 5% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وأشار إلى أن الأداء القوي لقطاع الإنشاءات ينعكس بشكل إيجابي على صناعة الزجاج في الدولة، مشيراً إلى نمو وتيرة الابتكارات في الصناعة على نحو مواز مع نمو الطلب.

وقال إن مصنع الشركة في «آيكاد 2» يستحوذ على 45% من إنتاج الشركة من الزجاج المسطح، كما تصل منتجات الشركة إلى نحو 65 دولة بمختلف أنحاء العالم، حيث يتم تخصيص 30% للتصدير إلى دول الخليج مقابل 20% من الإنتاج لبقية الأسواق المختلفة.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية على هامش المعرض والتي ركّزت على كيفية الاستفادة من جهود التعاون وعلاقات الشراكة الدولية لتحقيق النمو القطاعي، قال رضا: «تلبي المنتجات الزجاجية الواسعة النطاق التي توفرها شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح احتياجات مجموعة كبيرة من المشاريع في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي».

بدوره، قال هيثم الخطيب، مدير العمليات بشركة جوتمان، إن صناعة الزجاج في دولة الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً خلال الوقت الراهن، مشيراً إلى زيادة الطلب على المنتجات الزجاجية بنسبة تصل إلى 7% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

وقال إن المنتج الإماراتي يتميز بجودته العالية وأسعاره التنافسية، كما يتوافق مع أعلى معايير التصنيع العالمية، حيث تمتلك الدولة بيئة صناعية محفزة على التصنيع والابتكار.

وقال ايباي فينسينت، مدير التسويق بشركة «دورماكابا» إن الطلب على المقاطع الزجاجية في دولة الإمارات يسجل أعلى معدل أداء بدعم من انتعاش قطاع التطوير العقاري.

وتوقع استمرار نمو الطلب خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من الانتعاش الاقتصادي وازدهار قطاع العقارات في الدولة.