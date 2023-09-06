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955 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

9.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
6 سبتمبر 2023 16:34

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 955 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8.68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 8.59 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2.55 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 10.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 48.58 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 مليون درهم.

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