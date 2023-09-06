الدولار عند أعلى مستوياته في 6 أشهر

لندن (رويترز)

ظل الدولار اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ أثرت المخاوف بشأن الصين والنمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين صعد الين بعدما اقترب من أدنى مستوى له في 10 أشهر، في أعقاب تحذير من مسؤول مالي كبير في البلاد.وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 147.02 مقابل الدولار بعد أن قال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية إنه لن يتم استبعاد أي خيارات إذا استمرت المضاربات، وهو أقوى تحذير يتعلق بالعملة منذ منتصف أغسطس.

واستقر الين عند 147.34 مقابل الدولار بحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش، وكان قد بلغ 147.82 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من نوفمبر.

وكان الين يحوم حول مستوى 145 مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع المتعاملين إلى حالة من الحذر ترقبا لأي دلائل على تدخل من جانب طوكيو.

وصار كاندا الشخصية المركزية في جهود اليابان لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين منذ العام الماضي.

ومقابل سلة عملات رئيسية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار إلى 104.69 وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وأثارت بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا أمس بعض المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدولار.

وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 1.0739 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2549 دولار، وكان قد لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.25285 دولار.

وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار اليوم الأربعاء قبل أن يعوض بعض الخسائر مع تدخل بنوك حكومية لتقديم الدعم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6398 دولار بعد أن انخفض 1.3 بالمئة أمس في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.