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الاقتصادي

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

سبائك من الذهب
6 سبتمبر 2023 15:17

عواصم (رويترز) 

 ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس في وقت سابق من الجلسة. 

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ومحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا الثلاثاء في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كريستوفر والر إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال يب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي "توجيهات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي (للسياسة النقدية) في نوفمبر أو ديسمبر".
وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.
ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 93 بالمئة أن المركزي الأمريكي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر أيلول، لكن توقعات بنسبة 40 بالمئة تقريبا تشير إلى احتمال رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.

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