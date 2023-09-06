«الإمارات دبي الوطني» يطلق إطار عمل التمويل المستدام

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع التي تُمكن من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي. كما يسمح الإطار بإصدار أدوات الدين الاجتماعية القادرة على إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.

وسيغطي الإطار كيانات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودينيزبنك، وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وسيعمل على تسريع جهود المجموعة فيما يتعلق بعروض التمويل المستدامة المبتكرة.

ويحدد الإطار بشكل شامل العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) وجمعية سوق القروض، ومبادئ السندات الخضراء 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية 2023، وإرشادات سندات الاستدامة 2021، ومبادئ القروض الخضراء 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية 2023.

وتشمل العناصر الأساسية كلاً من استخدام العائدات، وعملية تقييم المشاريع واختيارها، وإدارة العائدات، وإعداد التقارير، وكذلك التوصيات المحددة للمراجعة الخارجية، والتي تشكل مجتمعة أركاناً أساسية للمبادئ التوجيهية المعمول بها في البنك.وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا نشر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالمجموعة، والذي يعزز التزاماتنا بمفهوم الاستدامة، وانطلاقاً من موقعنا كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نفخر بتبني منهجية تنسجم كلياً مع فلسفة دولة الإمارات ة الداعمة للمناخ والنمو.

من جانبه، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يلعب التمويل دوراً رئيسياً في الاستدامة، وسيسهل إطارنا الجديد الوصول إلى التمويل الذي يندرج تحت الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع تعهد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بإطلاق العنان لتمويل المشاريع المعنية بالتصدي للتغير المناخي، وسنساهم من خلال إصدار أدوات تمويل مستدامة مثل السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى، بتعزيز الشفافية حول المشاريع والأصول الممولة التي تحمل منافع بيئية واجتماعية.