«أبوظبي التجاري» يسعر سندات خضراء بـ 650 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن استكمال تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار أميركي لدعم تمويل أصول خضراء مؤهلة، وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك.

يأتي إصدار السندات الخضراء انسجاماً مع الاستراتيجية المناخية للبنك، وتعكس التزامه بدعم عملائه في التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. عائدات الإصدار ستؤول لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة، بما يتماشى مع إطار عمل البنك للسندات الخضراء. تم الإصدار الجديد عقب النجاح الذي حققه إصدار البنك لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أميركي في سبتمبر 2022.

ويؤكد هذا الإصدار التزام البنك بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع قرب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.

ويأتي إصدار هذه السندات عقب التواصل مع المستثمرين المستهدفين خلال جولة ترويجية عالمية، وتم تسعير السندات الخضراء بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 5.5% .

وتمت تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار أميركي، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ومبادراته المتميزة للاستدامة.

ويستند إصدار السندات الخضراء هذه إلى نجاح إصدار سابق بقيمة 500 مليون دولار أميركي في سبتمبر من عام 2022. وتؤكد عودة البنك إلى سوق السندات الخضراء التزامه الراسخ بالتمويل المسؤول وإطلاق المبادرات المستدامة التي تدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وحقق بنك أبوظبي التجاري هذا التسعير الناجح للسندات الخضراء، بفضل تصنيفاته الائتمانية القوية وأبرزها تصنيف A وA-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف A+و F1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش. كما حصل البنك على تصنيف «AA» من مؤشر «أم أس سي آي» للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتصنيف مخاطر متوسطة من ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي معرض تعليقه على الإصدار الجديد، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:«يعدّ الإصدار الثاني للسندات الخضراء من بنك أبوظبي التجاري محطة مهمة في مسار تحقيق استراتيجيتنا المناخية الرامية إلى تمويل الحلول الكفيلة بالتصدي للتغير المناخي، بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. وفيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن بنك أبوظبي التجاري على أهبة الاستعداد لدعم نجاح عملائه في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

تعكس الأصداء الإيجابية لهذا الإصدار في أوساط المستثمرين القيمة التي يرونها في نهجنا في مجال التمويل المستدام. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز التزامنا بالمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي فحسب، بل يتعدّاه إلى تأكيد مصداقية البنك في السوق ونقاط قوته في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن مساعينا الحثيثة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.»

وقال روبرت مولر، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار:«نحن فخورون بالتسعير الذي حققته السندات الخضراء الثانية من بنك أبوظبي التجاري، والذي جاء بمثابة دليلٍ واضح على فعالية استراتيجيتنا المناخية الطموحة وجودة نشاطنا الائتماني. وقد عكس الطلب القوي الذي شهدناه من هذه المجموعة المتنوعة من المستثمرين العالميين ثقتهم العالية ببنك أبوظبي التجاري، والنهج الذي نتبنّاه تجاه إدارة المخاطر والفرص المتعلّقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفيما يواصل بنك أبوظبي التجاري توسيع محفظته من الأصول الخضراء بوتيرة متسارعة، أصبحت السندات الخضراء الآن جزءاً أساسياً من استراتيجية التمويل لدينا.»

وينسجم إصدار السندات مع التزام البنك بتقديم تمويل مستدام بقيمة 35 مليار درهم بحلول عام 2030. وستستخدم عائدات الإصدار لتمويل مشاريع مستدامة مؤهلة وفقاً لإطار عمل البنك للسندات الخضراء المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.