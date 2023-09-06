«ملتیبلاي» تستحوذ على حصة أغلبية من «ميديا 247»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بقيمة 225 مليون درهم.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب إعلان مجموعة ملتیبلاي في أبريل 2023 عزمها تعزيز استثماراتها في هذا القطاع، حيث تم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منذ ذلك الحين، وتم تعديل سعر الاستحواذ بناءً على النتائج المالية القوية لشركة «ميديا 247» للنصف الأول من عام 2023 والتي سجلت نمواً تجاوز المتوقع في الإيرادات والربحية بنسبة 10% و37% على التوالي.

وفي سياق تعليقها على صفقة الاستحواذ، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: «يأتي استثمارنا في»ميديا 247«ليجسد التزامنا الاستراتيجي بتنمية قطاعاتنا من خلال إضافة أصول ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد قيّمة ومستدامة. ويشهد قطاع الإعلام والاتصال العالمي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار أمريكي، تطورات جذرية بسبب التحول الرقمي المتسارع، والانتشار الفوري للمحتوى، وزيادة تفاعل المستخدمين، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة للنمو والتطور. ومن خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة»ميديا 247«، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية في دبي، تشق»ملتیبلاي ميديا«طريقها كقوة إعلامية وإعلانية رائدة ومتكاملة ومتعددة العلامات التجارية في دولة الإمارات.»

وأضافت بوعزة: «رؤيتنا واضحة، ونحن ملتزمون باغتنام الفرص الاستثمارية القيّمة في هذا القطاع، والمضي قدماً في تحقيق هدفنا الرئيسي في الارتقاء بأعمال»ملتیبلاي ميديا«وتعزيز فرص حصولها على التقييم المناسب لإدراجها في السوق المالي المحلي.»

ويندرج الاستثمار في «ميديا 247» في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف شركات المجموعة والنهوض بالاستثمارات وتنويع الموارد، فضلاً عن تعزيز فرص النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.