"طيران الإمارات" تسيّر رحلة يومية ثالثة إلى هونج كونج

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونج كونج، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل تلبية للطلب المتنامي وتوفيراً لمزيد من المرونة والخيارات والاتصال أمام العملاء.

ومع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، ستشغل طيران الإمارات رحلتين مباشرتين من دون توقف يومياً إلى هونج كونج، إضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك.

وستعمل الرحلة الجديدة من دون توقف بين دبي وهونج كونج (ئي كيه 382/ 383)، بطائرة بوينج 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث.

واعتباراً من الأول من نوفمبر 2023، ستقلع الرحلة "ئي كيه 382" من مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 صباحاً، وتصل إلى هونج كونج في الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما تغادر رحلة العودة “ئي كيه 383” هونج كونج في الساعة 6 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.

ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة أن تعزز خدمات طيران الإمارات الحالية التي تتم برحلتين يومياً بطائرات الإيرباص A380، إحداهما "ئي كيه 380/ 381" من دون توقف، والثانية "ئي كيه 384/ 385" التي تعمل مع توقف قصير في بانكوك.

وستسهل هذه الخطوة اتصال المسافرين بمختلف الوجهات على شبكة طيران الإمارات، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومجموعة من الوجهات الأوروبية.

وتشمل الأسواق الرئيسية التي ينطلق منها المسافرون إلى هونج كونج كلاً من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا ووجهات أوروبية عديدة، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال.