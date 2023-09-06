الهند تعول على "قمة العشرين" لتعزيز نمو القطاع السياحي

تعول جمهورية الهند، على قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا العام في العاصمة نيودلهي، لاستعراض إمكاناتها السياحية وتاريخها الثقافي، في الوقت الذي تمثل فيه الدول الأعضاء في المجموعة نحو 70% من إجمالي قطاع السياحة العالمي.

وستمنح قمة العشرين الفرصة للهند لتحقيق أهدافها المرجوة، ليس فقط حول القضايا الاقتصادية العالمية، بل وتعريف العالم بتراثها الثقافي الغني وتقاليدها المتنوعة ومعالمها التاريخية.

ويشكل قطاع السياحة جزءًا مهماً من الاقتصاد الهندي ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات، إذ تعتبر الهند واحدة من أهم وجهات السفر السياحية في العالم بفضل تنوعها الثقافي والطبيعي والتاريخي.

وكثفت الهند خلال الأيام الماضية تعزيزاتها الهادفة لدعم القطاع السياحي، حيث طرح مترو دلهي "بطاقات السياحة الذكية" من محطات مختارة عبر مكاتب مخصصة لمدة عشرة أيام ابتداءً 4 سبتمبر الجاري، لتسهيل إجراءات الوفود القادمة والزوار الدوليين المهتمين باستكشاف الأماكن السياحية في العاصمة، لا سيما وأن "مترو دلهي" يعد أكبر شبكة مترو في البلاد، فضلا عن اتصاله بجميع الوجهات السياحية البارزة.

وسيجمع بازار الحرف اليدوية لمجموعة العشرين عناصر الحرف اليدوية من جميع أنحاء الهند تحت سقف واحد، حيث سيشهد المشاركون والسياح من جميع أنحاء العالم المهارة والحرفية للفنانين الهنود.

وفي شوارع نيودلهي، عمدت هيئات دلهي المدنية، المجلس البلدي لنيودلهي وبلدية دلهي، إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتجميل المدينة أمام الزوار والسياح، حيث زينت الشوارع بقرابة نصف مليون شجرة، فيما نُشرت التماثيل بأحجام وأشكال متعددة في مختلف الأرجاء لعرض الفن والثقافة الهنديين.

واستقبلت مطارات الهند الوفود والمشاركين في القمة بالإضافة إلى السياح والزوار، بمنحوتات وشعارات مضيئة لقمة العشرين، بالإضافة إلى قصاصات معلوماتية حول القمة والمناطق السياحية التي يمكن زيارتها في العاصمة نيودلهي.

وقامت شركة "مطار دلهي الدولي المحدودة" المشغلة لمطار إنديرا غاندي الدولي، بتشكيل فريق لمراقبة عمليات الوصول والمغادرة؛ لتقديم أفضل تجربة لوفود وزوار القمة الذين سيشاركون في مختلف الفعاليات في المدينة من 9 إلى 10 سبتمبر.

وتلعب مطارات الهند دوراً كبيراً في جذب السياح وتسهيل وصولهم إلى البلاد، وهو ما دفع الحكومة الهندية إلى التخطيط لإنفاق 980 مليار روبية (11.9 مليار دولار) بحلول عام 2025 لبناء وتحديث المطارات داخل البلاد، في حين من المقرّر أن يفتتح مطار "نويدا" الدولي، الذي يقع في بلدة جيوار بولاية أتر برديش الهندية، في عام 2024، ويستعد ليكون أكبر مطار في آسيا.

ومع تزايد أعداد السياح القادمين إلى العاصمة، تصدّر مطار "أنديرا غاندي" الدولي في مدينة دلهي قائمة أكثر 10 مطارات دولية ازدحامًا في العالم للمرة الأولى بعدما مر عبر بوابته 59.5 مليون مسافر في عام 2022.

وسيعقد الاجتماع الثامن عشر لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي بين 9 و10 سبتمبر الجاري، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تعقد في الهند وكذلك في جنوب آسيا.