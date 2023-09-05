12 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت الإمارات أكثر من 11.973 علامة تجارية جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

وأفاد التقرير أن أغسطس الماضي سجل أكثر من 1706 علامات تجارية جديدة، فيما شملت العلامات التجارية الجديدة المسجلة شركات محلية وعالمية داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لعدد كبير من الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مقراً لإدارة أعمالها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

وتمثل قطاعات متنوعة منها تقنية المعلومات والتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني والإلكترونيات ووالهواتف المتحركة وقطاع السياحة والسفر والطيران وإدارة الفنادق والضيافة والقطاع العقاري والإنشائي والمقاولات وصيانة المباني والمراكز التجارية والمطاعم، إضافة إلى تأجير بيوت العطلات وخدمات المطارات والتجارة العامة وتجارة التجزئة والجملة وخدمات البواخر والاتصالات والصرافة والتأمين والاستيراد والتصدير، وخدمات النقل والسيارات وقطع الغيار وتجارة الإطارات والأجزاء الإضافية للسيارات، وقطاع المواد الغذائية والمشروبات والتموين والقطاع الصناعي والإستثماري والشركات القابضة وقطاع التسويق والخدمات الأمنية والتعليم والمدارس، فضلاً عن التدقيق الداخلي والأدوات الطبية والأدوات الطبية والصيدلة، والقطاع الاستهلاكي من المنتجات مثل المنتجات الجلدية والحلي والمجوهرات والذهب والفضة وتجارة المعدات والدراجات النارية وحقائب اليد ومستحضرات التجميل والهدايا والزهور والحلويات والملابس الجاهزة والخياطة وتجارة المكملات الغذائية والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى قطاع الرياضة وكرة القدم، واللوحات الإعلانية ولوازم الرحلات وخدمات الإصلاح والاستشارات والمعدات الميكانيكية والهندسية والتعهدات الترفيهية والتصميم الداخلي ولوازم الخيل والعناية بالحيوانات الأليفة وغيرها.

وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل وإصدار شهادات التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع، ووفقاً للقانون فإن العلامة التجارية، هي عبارة عن علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو مؤسسة للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، والتي تظهر عليها العلامة التجارية نفسها من المصدر نفسها وذلك لتمييز منتجاتها.

وخلال عام 2022، تم تسجيل 16.273 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، حيث يدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.