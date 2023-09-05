الأربعاء 6 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

طيران الإمارات ويونايتد توسعان شراكة «الرمز»

طيران الإمارات ويونايتد توسعان شراكة «الرمز»
6 سبتمبر 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
ماريجا على أبواب «الملك»

أعلنت طيران الإمارات، توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «يونايتد»، لتغطي 9 وجهات في المكسيك، ما يتيح لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 8 وجهات جديدة في تلك الدولة، بالإضافة إلى العاصمة مكسيكو سيتي التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر برشلونة.
وتغطي شبكة الرمز المشترك الموسعة بين طيران الإمارات ويونايتد حالياً مجموعة كبيرة المدن في الولايات المتحدة، وأصبحت المكسيك الآن أول دولة خارج الولايات المتحدة تضاف إلى الشبكة المتنامية.
وتتيح شراكة الرمز المشترك للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات مع رحلات ربط سلسة، ما يسمح للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى شيكاغو أو هيوستن، مواصلة رحلاتهم بعد ذلك إلى وجهات ترفيهية في المكسيك. 
والنقاط المكسيكية الجديدة هي: كانكون وكوزوميل ومونتيري وبويرتو فالارتا وغوادالاخارا وسان خوسيه ديل كابو ليون/ غواناخواتو وكويريتارو.
وبالإضافة إلى ذلك، توفر شراكة الرمز أيضاً مزيداً من المرونة فيما يتعلق بمواعيد الرحلات، ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلى مكسيكو سيتي مزيداً من الخيارات، حيث يمكنهم إما السفر إلى العاصمة المكسيكية على رحلات طيران الإمارات اليومية من دبي مع التوقف في برشلونة، أو حجز رحلة رمز مشترك إلى مكسيكو سيتي بدلا من ذلك.
كما يتيح توسيع شبكة الرمز المشترك للعملاء الذين يسافرون من النقاط التسع في المكسيك السفر إلى وجهات على شبكة خطوط طيران الإمارات، عبر شيكاغو أو هيوستن.
وتتوفر التذاكر إلى وجهات الرمز المشترك في المكسيك عبر الموقع طيران الإمارات ووكالات السفر المعتمدة، للسفر اعتباراً من 14 سبتمبر الجاري.

طيران الإمارات
المكسيك
مكسيكو سيتي
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
عبدالله العويس
ثقافة
الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»
اليوم 19:40
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
اليوم 19:23
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
اليوم 18:46
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©