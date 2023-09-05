طيران الإمارات ويونايتد توسعان شراكة «الرمز»

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، توسيع شراكة الرمز المبرمة مع «يونايتد»، لتغطي 9 وجهات في المكسيك، ما يتيح لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 8 وجهات جديدة في تلك الدولة، بالإضافة إلى العاصمة مكسيكو سيتي التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر برشلونة.

وتغطي شبكة الرمز المشترك الموسعة بين طيران الإمارات ويونايتد حالياً مجموعة كبيرة المدن في الولايات المتحدة، وأصبحت المكسيك الآن أول دولة خارج الولايات المتحدة تضاف إلى الشبكة المتنامية.

وتتيح شراكة الرمز المشترك للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات مع رحلات ربط سلسة، ما يسمح للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى شيكاغو أو هيوستن، مواصلة رحلاتهم بعد ذلك إلى وجهات ترفيهية في المكسيك.

والنقاط المكسيكية الجديدة هي: كانكون وكوزوميل ومونتيري وبويرتو فالارتا وغوادالاخارا وسان خوسيه ديل كابو ليون/ غواناخواتو وكويريتارو.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر شراكة الرمز أيضاً مزيداً من المرونة فيما يتعلق بمواعيد الرحلات، ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلى مكسيكو سيتي مزيداً من الخيارات، حيث يمكنهم إما السفر إلى العاصمة المكسيكية على رحلات طيران الإمارات اليومية من دبي مع التوقف في برشلونة، أو حجز رحلة رمز مشترك إلى مكسيكو سيتي بدلا من ذلك.

كما يتيح توسيع شبكة الرمز المشترك للعملاء الذين يسافرون من النقاط التسع في المكسيك السفر إلى وجهات على شبكة خطوط طيران الإمارات، عبر شيكاغو أو هيوستن.

وتتوفر التذاكر إلى وجهات الرمز المشترك في المكسيك عبر الموقع طيران الإمارات ووكالات السفر المعتمدة، للسفر اعتباراً من 14 سبتمبر الجاري.