3.5 تريليون درهم القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تماسكت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم المحلية، أمس، عند مستوى يتجاوز 3.5 تريليون درهم رغم تراجعها بمقدار 27.5 مليار درهم، مسجلة 2.819 تريليون درهم في سوق العاصمة، و684.33 مليار درهم في سوق دبي. وخسرت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 25.16 مليار درهم، في حين تراجعت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 2.41 مليار درهم.

وتمكنت الأسواق من تقليص خسائرها في نهاية جلسة التداول، لتغلق المؤشرات على تراجع بنسبة 0.94% لمؤشر سوق أبوظبي، وتراجع مؤشر دبي بنسبة لاتتجاوز 0.37%. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية قدرها 1.25 مليار درهم، متضمنة 985 مليون درهم في سوق أبوظبي، ونحو 272.86 مليون درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض بنسبة 0.94% ليخسر92.1 نقطة ويغلق عند مستوى 9656.13 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 985 مليون درهم شملت ما يزيد على 158.78 مليون سهم عبر 13135 صفقة. وارتفعت أسهم 7 شركات فقط من أصل 63 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 45 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 215.57 مليون درهم، وتلاه «ملتبلاي» بقيمة 129.45 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 108 ملايين درهم، وحل سهم «بنك أبوظبي الأول» رابعاً بقيمة تداولات 85.81 مليون درهم، ثم «اتصالات من إي آند» بقيمة تداولات 50.3 مليون درهم. وجاء سهم «ملتبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 32.91 مليون سهم، وتلاه «إشراق للاستثمار» بتداول 9.77 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 7.44 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «رأس الخيمة العقارية» بتداول 7.29 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بتداول 6.86 مليون سهم. وتراجع أداء الأسهم النشطة بشكل ملموس أمس، ومنها «كيو القابضة» بنسبة 2.13%، ليغلق عند سعر 3.68 درهم، و«ملتبلاي» بنسبة 1.27% ليغلق عند سعر 3.9 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.93% مسجلاً 404 دراهم، في حين تراجع «ألفا ظبي» بنسبة 0.6% عند سعر 19.86 درهم، وهبط سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.79% ليسجل 13.2 درهم، وكذا «اتصالات من إي آند» بنسبة 1.26% ليغلق عند سعر 18.76 درهم.



سوق دبي

وانخفضت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس إلى 272.86 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 120.89 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6145 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 15.23 نقطة ليصل إلى 4053.42 نقطة نتيجة لتراجع أسهم 22 شركة مقابل ارتفاع أسهم 7 شركات وثبات أسهم 9 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 69 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بقيمة 45.38 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 42.56 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 39.14 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 18.75 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 9.69 مليون سهم.

وفيما يخص الشركات الأكثر انخفاضاً فقد تصدرها سهم «تبريد» بنسبة 4.11% ليغلق عند سعر 3.5 درهم، وتلاه «ديار» بنسبة 3.69% ليغلق عند 0.677 درهم، ثم «أمان» بنسبة 3.44% إلى 0.56 درهم، وحل «الاتحاد العقارية» رابعاً بنسبة انخفاض 3.18% ليغلق عند سعر 0.395 درهم. وتلاه «الإثمار القابضة» بنسبة 1.9% ليغلق عند سعر 0.255 درهم. وشملت قائمة الأسهم المنخفضة أيضاً شركات نشطة مثل «إعمار العقارية» الذي انخفض بنسبة 0.42% إلى 7.1 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.53% مسجلاً 5.62 درهم.