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الاقتصادي

بنك الشارقة «مدير تمويل» لصالح حكومة الشارقة

مقر بنك الشارقة (من المصدر)
6 سبتمبر 2023 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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شارك بنك الشارقة، مؤخراً، بتمويل صفقة رفيعة المستوى بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح حكومة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والمحلية. 
وسيتم استخدام عائدات هذا التمويل ثنائي الشريحة (تقليدية وإسلامية)، والذي يمتد أجله لمدة 6 سنوات لأغراض مؤسسية عامة.
وتعليقاً على إبرام هذه الصفقة، فقد صرح محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة قائلاً: «يؤكد نجاحنا في تنظيم هذا التمويل التزامنا الثابت بدعم المبادرات الاستراتيجية ومتطلبات التمويل اللازمة لحكومة الشارقة ومؤسساتها».
وأضاف خديري: «لاقت هذه الصفقة أصداء إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات، مما مكن حكومة الشارقة من الحصول على 500 مليون دولار أمريكي بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 400 مليون دولار أمريكي. وهو الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».
واختتم قائلاً: «تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للقطاعين الحكومي والخاص. وسنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ساعين دائماً نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا».

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