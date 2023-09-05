«دبي للسلع المتعددة»: «أبتاون تاور» يستقبل 31 شركة

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، استقبال أوائل مستأجري المساحات المكتبية في برج أبتاون تاور. وأفاد المركز، في بيان صحفي أمس، أن هذه الخطوة تتزامن مع جهود المركز الرامية إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تواصل تدفقها نحو دبي. وتستعد 31 شركة، لشغل مساحات مكتبية من الدرجة الأولى في برج أبتاون تاور تمتد على أكثر من 495 ألف قدم مربعة موزعة عبر 22 طابقاً. وتشمل قائمة مستأجري المساحات المكتبية الأوائل عدداً من الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك انفزلاين وويلبريد، بينما تستعد مجموعة من المؤسسات الأخرى مثل المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) وشركة هيكفيجن للانتقال إلى مكاتبها في البرج خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد استقبل البرج، مجموعة واسعة من متاجر التجزئة والمطاعم، بما في ذلك شركة أولداي ومطعم جونز ذا غروسر.

ويعد برج أبتاون تاور، أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي من المقرر أن تضم سبعة أبراج متوسطة الارتفاع إلى جانب برجين شاهقي الارتفاع يشكل أبتاون أحدهما.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يعكس النجاح اللافت الذي حققه برج أبتاون تاور في استقطاب الشركات المرموقة جاذبية البرج على مستوى العالم، والقيمة الكبيرة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات العالمية. وتضم منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 23 ألف شركة، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية.