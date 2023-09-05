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الاقتصادي

100 فعالية ومعرض بـ«دبي التجاري العالمي»

مشاركون في فعاليات المركز (أرشيفية)
6 سبتمبر 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن أجندة فعاليات الربع الأخير من هذا العام، والتي تضم أكثر من 100 فعالية تجارية واستهلاكية تغطي قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والاستدامة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر وغيرها.
وقال ماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية ووجهة رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وعاماً بعد عام نشهد نمواً ملحوظاً للفعاليات والمعارض الرئيسية مثل معرض «جيتكس جلوبال» ومعرض «عرب لاب+» ومعرض «الخمسة الكبار» والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية وغيرها..ولا شك أن موسم فعاليات نهاية العام سيوفر فرصاً فريدة لجميع الشركات العارضة والمشاركين ومجتمعات الأعمال لتعزيز التواصل والتعاون المثمر، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة والمساهمة بشكل فعال في النمو المستمر لدبي كوجهة عالمية رائدة لسياحية الأعمال، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33».

مركز دبي التجاري العالمي
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