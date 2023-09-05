مبادلة كابيتال و«بتروبراس» تستكشفان فرص الاستثمار في مشروع الوقود الحيوي في البرازيل

أعلنت مبادلة كابيتال وشركة «بتروبراس»، شركة الطاقة البرازيلية المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات التعاون، والفرص المتاحة لشركة «بتروبراس» للاستثمار في مشروع الوقود الحيوي الذي تطوِّره حالياً شركة مبادلة كابيتال في ولاية باهيا البرازيلية.

وتعتمد مذكرة التفاهم على اتفاقية موقَّعة في شهر إبريل من عام 2023 بين شركة «آسيلين» وولاية باهيا البرازيلية، لتطوير مشروع مصفاة حيوية لإنتاج الديزل المتجدِّد ووقود الطيران المستدام من محصول نخيل «ماكايوبا» البرازيلي المحلي.

وقال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار رئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: «يعدُّ إنتاج الطاقة المتجدِّدة من المحاصيل الزراعية البرازيلية مشروعاً مبتكَراً وحيوياً، يحقِّق نتائج إيجابية في مسيرة تحوُّل الطاقة في البرازيل ومشهد الطاقة العالمي للأجيال المقبلة. وتؤكِّد هذه الاتفاقية الالتزام المشترَك لمبادلة كابيتال وشركة بتروبراس بالتحوُّل في مجال الطاقة، ونحن متحمِّسون للتعاون مع بتروبراس لابتكار منتج جديد محايد للكربون يسهم في تسريع التحوُّل نحو مستقبل مستدام».

وقال جان بول تيرا براتس، الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس: «تنسجم مذكرة التفاهم مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى إعداد بتروبراس لمستقبل أكثر استدامة، والإسهام في نجاح خططنا بشأن التحوُّل في مجال الطاقة. ونحن متحمِّسون لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا المشروع، الذي نرى أنه سيزيد من تنويع محفظة بتروبراس، ويدعم هدفنا في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».