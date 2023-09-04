الإمارات الأولى عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت دولة الإمارات بلدان العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكة الهاتف المتحرك، حيث جاءت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في سرعة النطاق العريض الثابت، بحسب مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ووفق مؤشر الشركة لشهر يوليو الماضي، تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة «النطاق العريض» الثابت، فيما تصدرت دبي مدن العالم في سرعة الإنترنت المتحرك.

الإنترنت المتحرك

سجلت شبكتا الإنترنت المتحرك في الإمارات متوسط سرعة تحميل بيانات «Download» بلغ 205.77 ميجابت/ ‏الثانية، و23.19 ميجابت/ ‏الثانية لإرسال البيانات «Upload».

وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الإنترنت المتحرك بنسبة تناهز 75.7% خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 11.9% بالتزامن مع التوسع السريع في نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة.

وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تحميل الملفات من «الإنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك في الإمارات يزيد بنسبة 385% على المتوسط العالمي البالغ (42.32 ميجابت/ ‏الثانية)، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات إلى شبكة الإنترنت بنسبة 130.9% على المتوسط العالمي البالغ (10.04ميجابت/ ‏الثانية).

سرعة التحميل

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الهاتف المتحرك في قطر (186.35 ميجابت/ ‏الثانية)، لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد الإمارات، تليها الكويت بسرعة تحميل (160.87 ميجابت/ ‏الثانية)، والأوروغواي (149.08 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم كوريا الجنوبية خامساً بسرعة تحميل (140.49 ميجابت/ ‏الثانية).

وحلت النرويج سادساً بسرعة تحميل (122.72 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم بروناي سابعاً بسرعة تحميل (120.84 ميجابت/‏الثانية)، تليها آيسلندا التي جاءت في الترتيب الثامن بسرعة تحميل (109.26 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم هولندا تاسعاً بسرعة تحميل (106.27 ميجابت/ ‏الثانية)، فيما حلت الدنمارك عاشراً بسرعة تحميل (101.19 ميجابت/ ‏الثانية).

النطاق الثابت

وعلى صعيد سرعة النطاق العريض الثابت، تصدرت الإمارات شرق أوسطياً وحلت في الترتيب الرابع عالمياً بعد أن وصل معدل سرعة التحميل عبر الشبكة (238.26ميجابت/ ‏الثانية)، فيما بلغت سرعة إرسال البيانات إلى الشبكة (105.94 ميجابت/ ‏الثانية).

وجاءت سنغافورة وهونج كونج وتشيلي في الترتيب الأول والثاني والثالث عالمياً بمتوسطات سرعة تحميل بلغت (247.44 ميجابت/ ‏الثانية)، و(242.99 ميجابت/ ‏الثانية)، و(240.34 ميجابت/ ‏الثانية) على التوالي.

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الثابت في تايلاند (211.26 ميجابت/‏ الثانية)، لتحتل المركز الخامس عالمياً بعد الإمارات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بسرعة تحميل (207.32 ميجابت/ ‏الثانية)، والصين (193.66 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم الدنمارك ثامناً بسرعة تحميل (192.68 ميجابت/ ‏الثانية).

وجاءت إسبانيا في الترتيب التاسع بسرعة تحميل (178.94ميجابت/ ‏الثانية)، ثم تايوان عاشراً بسرعة تحميل (177.43 ميجابت/ ‏الثانية).

وتعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «&e» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت».

أبوظبي ودبي تتصدران مدن العالم في سرعة الإنترنت

تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة «النطاق العريض» الثابت، فيما تصدرت دبي مدن العالم في سرعة الإنترنت المتحرك، بحسب مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة الإنترنت.

ووفق مؤشر الشركة لشهر يوليو الماضي، سجلت شبكة النطاق العريض الثابت في العاصمة متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 271.66 ميجابت/‏ الثانية، و118.60 ميجابت/‏ الثانية، لإرسال البيانات «Upload».

وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الألياف الضوئية بنسبة تناهز 51.79% خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 20.18%.

وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة النطاق العريض في أبوظبي يزيد بنسبة 229% على المتوسط العالمي البالغ 82.56 ميجابت/ ‏الثانية، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات عبر الشبكة بنسبة 168.15% على المتوسط العالمي البالغ 36.8 ميجابت/ ‏الثانية.

وتصدرت دبي مدن العالم في سرعة الإنترنت المتحرك، حيث سجلت سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 244.95ميجابت/ ‏الثانية، و25.83 ميجابت/‏ الثانية، لإرسال البيانات «Upload».

وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الهاتف المتحرك في الإمارة بنسبة تناهز 91.56% خلال الـ12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 14.14%.