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الاقتصادي

مذكرة تفاهم بين «مبادلة كابيتال» و«بتروبراس» البرازيلية

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مبادلة كابيتال، وشركة «بتروبراس»، شركة الطاقة البرازيلية المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات التعاون، والفرص المتاحة لشركة «بتروبراس» للاستثمار في مشروع الوقود الحيوي الذي تطوره حالياً شركة مبادلة كابيتال في ولاية باهيا البرازيلية.
وتعتمد مذكرة التفاهم على اتفاقية موقعة في شهر أبريل من عام 2023 بين شركة «آسيلين» وولاية باهيا البرازيلية، لتطوير مشروع مصفاة حيوية لإنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام من محصول «ماكايوبا» البرازيلي المحلي.
وبهذه المناسبة، قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: «يعد إنتاج الطاقة المتجددة من المحاصيل الزراعية البرازيلية مشروعاً مبتكراً وحيوياً، مع إمكانية تحقيق نتائج إيجابية بشأن مسيرة تحول الطاقة في البرازيل ومشهد الطاقة العالمي للأجيال القادمة. وتؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المشترك لمبادلة كابيتال وشركة بتروبراس بالتحول في مجال الطاقة، ونحن متحمسون للعمل إلى جانب بتروبراس لابتكار منتج جديد محايد للكربون، من شأنه تسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام».
من جانبه، قال جان بول تيرا براتس، الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس: «تنسجم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية لإعداد بتروبراس لمستقبل أكثر استدامة، والمساهمة في نجاح خططنا بشأن التحول في مجال الطاقة. ونحن متحمسون لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا المشروع، والذي نعتقد أنه سيزيد من تنويع محفظة بتروبراس، ويدعم هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

مبادلة كابيتال
شركة بتروبراس
البرازيل
الوقود الحيوي
الطاقة
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