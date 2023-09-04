محمد الشرقي يلتقي مجلس إدارة غرفة الفجيرة الجديد

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بقطاع الأعمال والاستثمار لدورهما المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير ركائز نموه في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة.

وأشار سموّه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز قطاع الأعمال في الإمارة، وتوفير المُمكنات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإبراز دورها كوجهةٍ استثمارية عالمية تحفّز النمو الاقتصادي في الدولة، وتسهم في تعزيز مكانتها اقتصاديًا على مستوى العالم.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تعمل عليها الغرفة تماشيًا مع التحولات التنموية الطموحة للخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، بهدف الترويج للإمارة اقتصاديًا، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال فيها، وجذب الفرص الاستثمارية العالمية إليها.

ووجّه سموّه بمواصلة البرامج التي تدعم رواد الأعمال، خاصةً الشباب، عبر التدريب المهني والتمكين وتقديم التسهيلات، وتعزيز دورهم ومساهمتهم الفاعلة في مسيرة النمو الاقتصادي للفجيرة، والدولة.

وقدّم أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة شكرهم وتقديرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموّه لخطط وبرامج الغرفة التي ترتقي بالعمل الاقتصادي في الإمارة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.