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1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

مشروع سكني في دبي الجنوب (أرشيفية)
5 سبتمبر 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 416 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 208.73 مليون درهم و386 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 869.5 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 25.8 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 24.4 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.
وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 20.19 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 20.75 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.91 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 13.5 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. 
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 46.56 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 30.06 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 99.17 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 450.44 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 31.32 مليون درهم و82 رهونات فلل وشقق بقيمة 419.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 80.14 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبة بقيمة 26.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة زعبيل الثانيه بقيمة 13.2 مليون درهم وأخرى في منطقة الرأس بقيمة 7 ملايين درهم.

دبي
العقارات
التصرفات العقارية
دائرة الأراضي والأملاك
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