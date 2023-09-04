اختتام عروض «صيف الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء الأحد الماضي، الستار على فعاليات النسخة العشرين من عروض «صيف الشارقة 2023»، وسط أجواء احتفالية أقيمت في سيتي سنتر الزاهية في الشارقة.

وسجلت «عروض صيف الشارقة» التي نظمتها غرفة الشارقة على مدار أكثر من شهرين تحت شعار «يا هلا بصيفنا في الشارقة»، نجاحاً باهراً انعكس في تحقيق عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة وقطاعات اقتصادية عديدة أخرى، حيث تجاوز إجمالي العوائد والمبيعات المحققة أكثر من 500 مليون درهم، في حين بلغ عدد الفائزين بباقي الجوائز التي رصدتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومراكز التسوق المشاركة بالحدث أكثر من 100 فائز على مدار شهرين بجوائز وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد على 3 ملايين درهم.

كما حظيت فعاليات العروض بإقبال الآلاف من جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها، والتي مكنتهم من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث قضى سكان وزوار الإمارة مع أسرهم عطلة صيفية بأوقات حافلة بالمرح والترفيه، إلى جانب الاستفادة من العروض والتخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 75% على أشهر العلامات التجارية العالمية، فضلا عن الخصومات التي منحتهم فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء الشارقة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية النتائج التي حققتها الدورة العشرين من عروض صيف الشارقة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعا التجزئة والسياحة، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته العروض عزز من مكانتها كأحد أهم الأحداث التسويقية والترفيهية على مستوى الدولة والمنطقة، ورسخ من أهميتها كأبرز الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم إمارة الشارقة السنوي لقطاع التجزئة والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الرؤية الطموحة للشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية كوجهة مميزة للسياحة والتسوق وممارسة الأعمال، متوجهاً بالشكر لكافة شركاء غرفة الشارقة في هذا الحدث لاسيما مراكز التسوق على تعاونهم وما قدموه من أنشطة وفعاليات وعروض ترويجية ساهمت في تعزيز نجاحات العروض.