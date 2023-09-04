%48.96 أعلى نسبة لتملك الأجانب من أسهم بنوك أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تسمح 10 بنوك من أصل 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتملك الأجانب لنسبة من أسهمها، فيما تتفاوت النسبة التي يتملكها الأجانب فعلياً في أسهم البنوك المدرجة في السوق.

وأظهر رصد لـ «الاتحاد» أن البنك التجاري الدولي جاء في صدارة البنوك من حيث نسبة تملك الأجانب، بنسبة بلغت 48.96%، تلاه البنك العربي المتحد بنسبة 44.24% ثم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 23.38%.

وحل بنك الشارقة رابعاً، حيث بلغت نسبة تملك الأجانب من أسهمه 19.44%، ثم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 17.84%، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 17.48%.

وبلغت نسبة تملك الأجانب من أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 17.15%، في حين بلغت النسبة في بنك رأس الخيمة الوطني 14.41% ليأتي في المركز الثامن، تلاه بنك أم القيوين الوطني بنسبة 1.39%، ثم بنك الاستثمار بنسبة 1.25%، في حين لا يسمح بنك الفجيرة الوطني للأجانب بتملك أسهمه.

ووفقاً لبيانات نسبة تملك المواطنين والأجانب الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن 8 بنوك مدرجة في السوق تسمح بنسبة تملك للأجانب (بخلاف العرب والخليجيين) تصل إلى 40% وهي بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الشارقة، والبنك النجاري الدولي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك العربي المتحد.

وأشارت البيانات إلى أن النسبة المسموح بها لتملك الأجانب (بخلاف العرب والخليجيين) تنخفض إلى 20% في بنك الاستثمار و10% فقط في بنك أم القيوين الوطني.

وفيما يخص ترتيب البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث نسبة التملك الفعلية للأجانب غير العرب، فقد جاء بنك أبوظبي التجاري في المقدمة بنسبة 16.5%، وتلاه بنك أبوظبي الأول بنسبة 15.98%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 13.16%، في حين جاء البنك التجاري الدولي رابعاً بنسبة تملك للأجانب غير العرب بلغت 6.5%، وتلاه مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 2.86%، ثم بنك الشارقة بنسبة 2.26%، وبنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 1.35% وبنك الاستثمار 0.38% وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 0.2% وأخيراً البنك العربي المتحد الذي بلغت فيه نسبة تملك الأجانب غير العرب 0.07% فقط.