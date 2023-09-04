سيف السويدي لـ «الاتحاد»: مبنى المسافرين الجديد بأبوظبي يدعم عمليات الناقلات الوطنية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد سيف محمد السويدي - مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بمناسبة إعلان افتتاح مبنى المسافرين الجديد في نوفمبر المقبل، أن افتتاح المبنى الجديد سيسهم في تعزيز عدد المسافرين والنمو الذي تشهده الدولة في القطاع وفي نفس الوقت دعم العمليات التشغيلية للناقلات الوطنية وزيادة أسطول الطائرات.

وشدد السويدي لـ «الاتحاد»، أن «هذا الحدث البارز في قطاع الطيران المدني الإماراتي سيسهم في تعزيز منظومة الطيران، من خلال زيادة الحركة الجوية بين أبوظبي والعالم وفي نفس الوقت توفير بنية تحتية ذات مستوى عال تستوعب وتخدم أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً».

وأعلنت مطارات أبوظبي، مؤخراً عن موعد الافتتاح المرتقب لمبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي، واشتهر «مبنى المسافرين A» باسم «مبنى المطار الجديد» خلال مرحلة البناء، ومن المقرر انطلاق عملياته التشغيلية في نوفمبر القادم، وفور دخوله مرحلة التشغيل الفعلي، سيقدم المبنى خدماته لما يصل إلى 45 مليون مسافر في العام، مع إمكانية تنفيذ إجراءات السفر لـ11 ألف مسافر في الساعة وتشغيل 79 طائرة في جميع الأوقات.

تعزيز حركة المسافرين

قال السويدي إن افتتاح المبنى الجديد سيسهم في تعزيز حركة المسافرين والترانزيت وفي نفس الوقت جذب المزيد من السياحة، إضافة إلى توطيد المركز العالمي للتجارة والأعمال لإمارة أبوظبي خاصة والإمارات بشكل عام».

وأضاف: «فتطور المطارات وبنيتها التحتية يعد من أسس نجاح قطاع الطيران والسياحة، حيث يعد مبنى المسافرين الجديد أيقونة معمارية وخدمية فريدة في المنطقة من خلال ما يوفره من طاقة استيعابية كبرى ومرافق وخدمات ذات مستوى عال من الابتكارات التقنية».

وقال السويدي: إن مطارات الدولة استقبلت خلال النصف الأول 63 مليون مسافر بنسبة نمو 46% ومع افتتاح المبنى الجديد في نوفمبر سيسهم في تعزيز عدد المسافرين والنمو الذي تشهده الدولة.

وبحسب ما أعلنته مطارات أبوظبي مؤخراً، شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً في حركة المسافرين بواقع 67%، حيث استقبل أكثر من 10.25 مليون مسافر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 6.15 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالرحلات، فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي نحو 67.8 ألف رحلة، محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36%، مقارنة بـ 49.9 ألف رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.