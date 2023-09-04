1.28 مليار درهم تداولات الأسواق المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية قدرها 1.28 مليار درهم متضمنة 974.65 مليون درهم في سوق أبوظبي ونحو 524 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وشهدت الأسواق استقرارا نسبيا في أداء الأسهم النشطة لتغلق المؤشرات على تراجع بنسبة 0.39% لمؤشر سوق أبوظبي وتراجع مؤشر دبي بنسبة لا تتجاوز 0.5%. وخسرت القيمة السوقية نحو 8.8 مليار درهم بواقع 6.6 مليار درهم لسوق أبوظبي و2.2 مليار درهم لسوق دبي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على انخفاض في بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.39% ليخسر نحو 38.4 نقطة ويغلق عند مستوى 9748.23 نقطة في ظل تراجع ملموس في التداولات إلى قيمة 974.65 مليون درهم شملت ما يزيد عن 163.44 مليون سهم عبر 14329 صفقة.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 66 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 32 شركة، وبقيت أسهم 10 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 209.55 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 120.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 101.18 مليون درهم، وحل سهم «بنك أبوظبي الأول» رابعاً بقيمة تداولات 70.28 مليون درهم ثم «اتصالات من إي أند» بقيمة تداولات 50.73 مليون درهم.

سوق دبي

انخفضت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في بداية تعاملات الأسبوع الجاري إلى 309.52 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 109.45 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6871 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 21.39 نقطة ليصل إلى 4068.65 نقطة نتيجة لتراجع أسهم 24 شركة مقابل ارتفاع أسهم 5 شركات وثبات أسهم 8 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 70.5 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 63.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 37.17 مليون درهم.

فيما جاء «شعاع» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 26.47 مليون سهم وفي صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.6% ليغلق عند سعر 0.37 درهم، وتلاه في قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الحجم «الاتحاد العقارية» بتداول 15.75 مليون سهم ثم «إعمار العقارية» بتداول 9.92 مليون سهم.