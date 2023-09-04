«الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات للمبادرة بالتسجيل في ضريبة الشركات، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأكدت الهيئة أهمية الإسراع بالتسجيل في ضريبة الشركات، خصوصاً بالنسبة للأعمال المُشار إليها ذات الشخصيات الاعتبارية الخاضعة للضريبة التي بدأت سنتها المالية فعلياً في شهر يونيو الماضي 2023.

وكانت الهيئة قد أطلقت في شهر يناير 2023 مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات» عبر منصة «إمارات تاكس»، وأتاحت التسجيل لبعض الفئات من الخاضعين للضريبة، كما فتحت الهيئة في شهر مايو 2023 باب التسجيل في ضريبة الشركات للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في الدولة، وأكدت أنها ستحرص على منح الخاضعين للضريبة متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية، وسيتم منح الأولوية للخاضعين للضريبة الذين بدأت السنة المالية الخاصة بأعمالهم في 1 يونيو 2023، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تسهيل إجراءات التسجيل.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل متاح عبر منصة «إمارات تاكس» على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن إتمام إجراءات التسجيل في ضريبة الشركات من خلال 4 خطوات رئيسية تتميز بالسهولة والوضوح وتستغرق حوالي 30 دقيقة.