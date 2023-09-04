«الإمارات دبي الوطني» يستثمر في «كومغو»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استحواذ صندوق الابتكار التابع له على حصة استراتيجية من أسهم شركة تطوير البرمجيات والخدمات التكنولوجية "كومغو" التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع التمويل التجاري.

وكان قد تم إطلاق صندوق الابتكار في وقت سابق من هذا العام ليكون بمثابة صندوق رأس المال الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز تكامل الأعمال عبر الشراكات الاستراتيجية من خلال الجمع بين الطموحات الرقمية والخبرة الإقليمية الواسعة للبنك من جهة ومرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعكس استثمارنا الاستراتيجي في أسهم "كومغو" التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار وتطوير الحلول التقنية الكفيلة بتسريع وتيرة الأعمال، وننطلق في هذا الاستثمار من إدراكنا العميق لتأثير مشهد التكنولوجيا المالية سريع التغير على قطاعنا، وسنواصل استكشاف ودعم تقنيات الجيل القادم التي ستمكّننا من رسم ملامح مستقبل التمويل بالتوازي مع ترسيخ مكانتنا كواحدة من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

ومن جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يندرج الابتكار التكنولوجي في صميم أعمال بنك الإمارات دبي الوطني، وفي ضوء التطور التكنولوجي المتسارع، سيدعم صندوق الابتكار بلا شك مساعينا نحو ترسيخ مكانتنا في طليعة التوجهات الرئيسية الرائدة في القطاع، ونحن على قناعة راسخة بأهمية التكنولوجيا كونها ركيزةً أساسيةً في استكشاف آفاق جديدة من الإمكانات والفرص، وهنا تبرز أهمية صندوق الابتكار الذي سيواصل التزامه بدعم مسيرة نمو مجموعتنا بموازاة ترجمة رؤيتنا بأن نكون المصرف الأكثر ابتكارًا لمتعاملينا وكافة أفراد المجتمع.

ومن جانبها، قالت سليمة بادي، الرئيس التنفيذي لشركة "كومغو": فخورون بأن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في الشرق الأوسط يستثمر في "كومغو"، ويُمثل هذا الاستثمار إشادة كبيرة بإمكانات "كومغو"، ودليلاً قوياً على سجلها الحافل بالإنجازات والمستقبل الواعد الذي ينتظرها.