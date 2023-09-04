الدولار يتراجع وسط توقعات بعدم رفع الفائدة الأميركية

تراجع الدولار في تعاملات اتسمت بالحذر اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18 لكنه ظل قريباً من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 أغسطس. وارتفع المؤشر 1.7 بالمئة في أغسطس وأنهى سلسلة خسائر استمرت شهرين.

وأظهرت بيانات نشرت الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس إلا أن معدل البطالة قفز إلى 3.8 بالمئة وتباطأت زيادات الأجور.