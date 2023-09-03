111.4 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على السفر خلال 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت تقديرات صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي، أن إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج سيصل إلى 111.4 مليار درهم خلال العام الجاري، بنمو 4.3 % مقارنة بالعام الماضي، على أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 139.3 مليار درهم بحلول العام 2033.

وأشار المجلس في تقريره الاقتصادي عن الإمارات، إلى أن سكان الدولة أنفقوا 106.8 مليار درهم العام الماضي على السفر للخارج بنمو 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، ليفوق ما تم إنفاقه على السفر للعام 2019 قبل الجائحة والذي بلغ 94.7 مليار درهم.

وخلال العام 2020 تراجع الإنفاق على السفر للخارج بشكل ملحوظ بسبب الجائحة ليبلغ 26.2 مليار درهم فقط، ليعود فيرتفع إلى 95.5 مليار درهم في 2021.

وخلال العام الماضي، أشار المجلس إلى أهم 5 وجهات رئيسية تم السفر إليها من الإمارات، وهي السعودية بحصة 41%، ثم عُمان بحصة 9%، تليها المملكة المتحدة بحصة 8%، ثم فرنسا بحصة 7%، تليها أذربيجان بحصة 5%، وباقي دول العالم حصتها 29%.

وبحسب بيانات المجلس حول إنفاق السياح الدوليين والمحليين، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.5 مليون سائح، بحجم إنفاق متوقع يصل إلى 195 مليار درهم بنمو سنوي 3.9%.

أما إنفاق السياح المحليين على السياحة، فبلغ العام الماضي 46.9 مليار درهم ومن المتوقع أن يرتفع إلى 48.6 مليار درهم العام الجاري بنمو 3.7%، وأن يصل إلى 63 مليار درهم العام 2033 بمعدل نمو سنوي مقداره 2.6%، وبلغت حصة الإنفاق المحلي على السياحة 28.5% من إجمالي الإنفاق داخل الدولة، بينما بلغت حصة إنقاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات 71.5%

ومن المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.5 مليون سائح.

وبحسب تقرير سابق لمجلس السفر والسياحة العالمي حول توجهات السياح لاختيار وجهاتهم السياحية، تعد الإمارات واحدة من أكثر الوجهات في المنطقة التي تم البحث عنها والتخطيط لزيارتها خلال عام 2023، اعتماداً على توجهات البحث عن الوجهة في موقعي «تريب دوت كوم» للفنادق وسكاي سكانر للرحلات الجوية. وحول مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني، من المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة، وهو ما يعادل نحو 98.5% من مساهمته في عام 2019 والتي بلغت 183.4 مليار درهم.

وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.