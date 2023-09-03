سابك تبيع شركة «حديد» لصندوق الاستثمارات السعودي

دبي (رويترز)

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس، في إفصاح للبورصة، إنها وافقت على بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار).

وأضافت الشركة في الإفصاح أنها تتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2024 و«سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات».

وأشارت إلى أن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة.

وأعلنت سابك، وهي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، عن تراجع حاد في صافي أرباحها بالربع الثاني وعزت ذلك إلى تراجع متوسط أسعار المبيعات وضعف الطلب.

وقالت في الإفصاح إن صفقة بيع (حديد)، المملوكة لها بالكامل، ستمكنها «من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها».

وتوقعت أن التقييم العادل لصافي أصول حديد قد يسفر عن «خسائر غير نقدية بقيمة تتراوح بين ملياري ريال سعودي و2.5 مليار ريال سعودي، على أن يظهر الأثر المالي في نتائج الشركة للربع الثالث من 2023».

وتلعب شركة حديد دوراً كبيراً في تشييد مشروعات بنية تحتية ضخمة في المملكة تعد أساسية لخطة التحول الاقتصادي المعروفة برؤية 2030 التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد.

وفي إعلان منفصل اليوم الأحد، قال صندوق الاستثمارات العامة إنه باع حصته البالغة 10.9 بالمئة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر صفقة خاصة مقابل 491.2 مليون ريال (130.96 مليون دولار).