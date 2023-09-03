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تراجع الواردات الهندية من النفط الروسي

تراجع الواردات الهندية من النفط الروسي
4 سبتمبر 2023 01:33

نيودلهي (د ب أ)

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أشارت بيانات صناعية أن الواردات الهندية من النفط الروسي الرخيص تراجعت إلى أدنى مستوى لها، في سبعة أشهر في أغسطس الماضي، مع تأثر الطلب بالأمطار الموسمية. 
وطبقاً لبيانات صادرة عن موقع «فورتيكسا» المختص في تعقب شحنات الطاقة فإن الهند وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم قلصت الواردات من روسيا، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، حسب وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء أمس. 
كما استوردت 1.46 مليون برميل يومياً من روسيا في أغسطس الماضي، بانخفاض من 1.91 مليون برميل تم شراؤها في الشهر السابق. 
كما خفضت شركات التكرير الهندية وارداتها من العراق، وهو مورد كبير آخر إلى 866 ألف برميل يومياً من 891 ألف برميل يوميا. 
وأظهرت البيانات أن بعضا من هذه الكميات تم استبدالها، بارتفاع قصير في الواردات من السعودية، التي قفزت إلى 820 ألف برميل يوميا، من 484 ألف برميل يومياً، في يوليو الماضي.

الهند
النفط
روسيا
الطاقة
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