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إندونيسيا تصدر تأشيرات دخول ذهبية لجذب المستثمرين

إندونيسيا تصدر تأشيرات دخول ذهبية لجذب المستثمرين
4 سبتمبر 2023 01:33

جاكرتا (د ب أ)

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تعتزم إندونيسيا إصدار ما يطلق عليها تأشيرات الدخول الذهبية، التي تتيح للأجانب الذين يقومون باستثمارات كبيرة البقاء في البلاد لفترة تتراوح ما بين 5 و10 أعوام، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير العام لإدارة الهجرة سيلمي كريم قال في بيان، إن كل فرد يستثمر نحو 350 ألف دولار في أسهم بالشركات العامة، أو في مدخرات، أو في حسابات ودائع، أو سندات حكومية سوف يحق له البقاء في إندونيسيا لمدة خمسة أعوام، أو إذا استثمر 700 ألف دولار سوف يحق له البقاء لمدة عشرة أعوام.
 وجاء في البيان أنه سوف يتم السماح بمنح تأشيرة تتيح البقاء في إندونيسيا خمسة أعوام في حال قام فرد بتأسيس شركة بقيمة لا تقل عن 5ر2 مليون دولار، وتأشيرة تتيح البقاء لمدة عشرة أعوام في حال تم تأسيس شركة بقيمة 5 ملايين دولار. 
ومن المتوقع أن يحظى حاملو هذا النوع من التأشيرات بمزايا خاصة تتضمن عدم الحاجة للتقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة في مكتب الهجرة.

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