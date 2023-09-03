محمد كركوتي يكتب: «غرامات» الكراهية

العلاقة الضريبية بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية لم تكن سهلة، ولن تكون كذلك مع سلسلة جديدة من التشريعات الرقابية التي فرضتها الكتلة الأوروبية، على هذه المؤسسات الضخمة.

لا تزال صفقة الضرائب الدولية التي تستهدف أرباح شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تواجه صعوبات تنفيذية، وإن تم الاتفاق المبدئي على أن يبدأ التنفيذ في العام المقبل.

غير أن ذلك ليس مضموناً تماماً في ظل تعقيدات وتفصيلات فنية لا تحصى. والعمل على قانون الضرائب الأوروبي تجاه هذا النوع من الشركات انطلق منذ سنوات. وفي فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بلغ الأمر حد نشوب حرب تجارية عبر ضفتي الأطلسي، بشأن ما سمي آنذاك بـ «الرسوم الرقمية».

والحق، أن العلاقات التجارية العامة بين «الحلفاء» لم تكن جيدة خلال ولاية ترامب، التي شهدت فرض رسوم جمركية انتقامية متبادلة بين الجانبين الأوروبي والأميركي.

وفي سياق التحضير للخطوة المنتظرة على صعيد ضرائب الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا، يدخل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ، في ظل اضطراب واضح على صعيد هذه الشركات، التي تسعى للحفاظ ما أمكن على علاقات «ودية» مع الكتلة الأوروبية، التي تمثل لها سوقاً كبيرة للغاية، تضم أكبر عدد من المستهلكين القادرين حول العالم.

والقانون واضح، يرتبط بضرورة أن تعمل هذه الشركات على فرض رقابة صارمة على المنشورات التي تتضمن، خطابات الكراهية، والمعلومات الكاذبة، والتحريض والتزييف، وغير ذلك من المخالفات التي تستهدف المجتمع.

وفي حال فشلت في تنفيذ الرقابة المشار إليها، ستتعرض الشركات المعنية لغرامات باهظة، قد تصل إلى ما بين 6 و10% من العوائد السنوية الإجمالية لها.

وهذا القانون يأتي في ظل قناعات أعلنها مشرعون أوروبيون في كل المناسبات، بأن «التسيب» الرقمي أنتج ما وصفوه بـ «الغرب المتوحش».

وبعيداً عن هذه التوصيفات، فالخطوة الأوروبية تعد محورية للحد من التجاوزات على وسائل التواصل الاجتماعي كلها دون استثناء، ما يجبر الشركات التي تقف وراءها على القيام بدور أساسي على صعيد الرقابة. ومسؤولية المؤسسات كبيرة جداً على الأدوات التي تمتلكها وتسمح باستخدامها الدولي العام.

حتى الآن يشمل القانون المواقع التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، ما يعني أن كل شركات التكنولوجيا الأميركية دون استثناء مطالبة بالانصياع لهذا القانون، وإلا ستكون الغرامات حاضرة، بل وقد يصل الأمر إلى الحظر على الساحة الأوروبية كلها.

المواقع المستهدفة تصل إلى 19 موقعاً ومنصة، وتشمل حتى البرامج الخاصة بالهواتف الذكية، لكن الكتلة الأوروبية أبقت الباب مفتوحاً لإضافة مزيد من الشركات التي تعمل في السوق الأوروبية وتقييدها بالقانون الجديد.

ويبدو واضحاً، أن الحكومات الأوروبية ماضية قدماً في إجبار شركات التكنولوجيا على الالتزام بأعلى معايير الشفافية، خصوصاً بعد سنوات من «التسيب» الرقمي الذي أدى ليس فقط إلى نشر الكراهية في الأجواء، بل وساهم في وقوع جرائم مختلفة على كل المستويات.