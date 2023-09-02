%28 نمو سنوي لتقنيات «الميتافيرس» في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق الميتافيرس في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %28 خلال الفترة من 2023 - 2028، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.

وأكد التقرير، أن الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية قوية وتسجل السوق واحدة من أعلى نسب انتشار الإنترنت في العالم، كما تتمتع الدولة بإطار تنظيمي جاذب للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة، مما يوفر الفرص لتوسيع سوق الميتافيرس.

وأشار التقرير إلى أن صناعة الألعاب تحظى بجمهور كبير ومتزايد، مهتم بالتجارب التفاعلية الغامرة التي تتيح لهم التواصل مع الآخرين واستكشاف بيئات افتراضية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي أطلقت في عام 2022 منصة «AD Gaming» لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وخلال العام نفسه نظمت حكومة دبي مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية الذي جمع اللاعبين ومحترفي الصناعة والمشجعين للاحتفال بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الألعاب ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الشعبية المتزايدة للرياضات الإلكترونية بسبب هذه التقنيات، بما في ذلك الواقع الافتراضي والمعزز، والصوت الغامر، ومنصات التفاعل الاجتماعي.

مركز عالمي

وقال التقرير إن رؤية الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزاً عالمياً لمجتمع ميتافيرس وواحدة من أفضل اقتصاديات ميتافيرس في العالم، تساهم في نمو السوق.

ولفت إلى أن مبادرات مثل «Dubai 10X 2.0» التي تم إطلاقها في القمة العالمية للحكومات 2018، توفر الدعم والتمويل للشركات الناشئة والشركات المبتكرة، وتمكينها من تطوير حلول وخدمات جديدة باستخدام تقنية الميتافيرس، كما أن إطلاق (البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي (AI) BRAIN في أواخر عام 2017، والذي سلط الضوء على التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، دعم أيضاً نمو المبيعات بشكل كبير خلال الفترة 2018-2022.

ويرتبط الذكاء الاصطناعي والروبوتات ارتباطاً وثيقاً بتقنية الميتافيرس، حيث إنها توفر البنية التحتية التكنولوجية لإنشاء ومحاكاة البيئات الافتراضية. علاوة على ذلك، أدى الدعم الحكومي للذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى جذب المهنيين ورجال الأعمال الموهوبين إلى الإمارات، مما ساعد في تعزيز نمو السوق.

وعلاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 للحكومة إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مما يساهم في تعزيز حجم السوق.

فرص النمو

وتابع التقرير أن استراتيجية الميتافيرس التي أطلقتها حكومة دبي في عام 2022، تهدف إلى جذب أكثر من 1000 شركة في مجالات البلوك تشين والميتافيرس، مع استحداث 40.000 فرصة عمل افتراضية بحلول عام 2030، وتماشياً مع هذه الاستراتيجية ستوفر الحكومة الدعم اللازم للمطورين ومنشئي المحتوى ومستخدمي المنصات الرقمية في مجتمع الميتافيرس.

وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تخلق بيئة مواتية للابتكار والاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصاً جديدة للاعبين في السوق للنمو والتوسع في البلاد خلال الفترة المتوقعة.

اتجاه جديد

ولفت التقرير إلى أن استخدام «NFTs» يعد اتجاهاً جديداً نسبياً في عالم الميتافيرس، لكنه يكتسب زخماً، حيث أدرك المستثمرون والمطورون إمكانية تحقيق الدخل من خلاله، وأصبحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً في هذا المجال بسبب الارتفاع الكبير في عمليات الشراء والبيع وإنشائها، وهي تُستخدم الآن بشكل متزايد لتأسيس الملكية، وتحقيق الدخل من الإبداعات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، شهد عام 2022 ظهور العديد من أسواق NFT في الإمارات بسبب دخول الشركات الناشئة وبورصات العملات المشفرة، وما إلى ذلك، وبالتالي يشهد هذا السوق حالياً نمواً استثمارياً كبيراً، والذي من المتوقع أن يستمر مع تزايد استخدامها على نطاق أوسع في تطبيقات تتراوح من العقارات الافتراضية إلى الأصول الافتراضية الفريدة.

يُشار إلى المساحة المشتركة الافتراضية الجماعية التي تم إنشاؤها عن طريق اندماج الواقع المادي والافتراضي، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض ومع الكائنات الافتراضية في بيئة ثلاثية الأبعاد، باسم الميتافيرس «Metaverse» ويشمل الأدوات والمنصات وتقنيات الأنظمة التي تسمح بإنشاء ومحاكاة وتكامل عالم افتراضي غامر وتفاعلي بالكامل، ولا يزال مفهوم الميتافيرس يتطور، ولكن له آثار مهمة على مجموعة واسعة من الصناعات ولديه القدرة على تغيير الطريقة التي نعيش بها، ونعمل، ونتفاعل مع بعضنا البعض.