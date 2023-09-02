تاريخ أبوظبي وعادات وتقاليد سكانها أكثر الاستفسارات شيوعاً

رشا طبيلة (أبوظبي)

يتوجه السياح القادمون لأبوظبي بعدد من الاستفسارات والأسئلة للتعرف على الإمارة كوجهة سياحية وترفيهية، فيما تحرص دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على الإجابة عن تلك الاستفسارات والأسئلة عبر موقعها إلكتروني، والمبادرات الترويجية والترفيهية التي تطلقها الإمارة بهدف جذب السياحة الوافدة.

ويعد تاريخ الإمارة وأبرز مرافقها التي تجب زيارتها، وعادات وتقاليد سكانها، والنشاطات الترفيهية التي تجب تجربتها، من أكثر الاستفسارات الشائعة لدى السياح الزائرين.

ورصدت «الاتحاد» عبر الموقع الإلكتروني لـ «حياكم في أبوظبي»، أكثر الاستفسارات السياحية شيوعاً، والتي وردت إلى المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تمثلت تلك الاستفسارات في عدد مدن إمارة أبوظبي، ومعنى كلمة أبوظبي، وعن الاسم القديم لأبوظبي، وما الذي يميز أبوظبي عن غيرها من إمارات الدولة، فضلاً عن تكاليف الرحلات السياحية في أبوظبي، وعدد الأيام التي يحتاجها الزائر لتنظيم رحلة يومية كاملة في أبوظبي، وأفضل السبل لقضاء إجازة قصيرة في أبوظبي، وأبرز المعالم السياحية التي تشتهر بها مدينة أبوظبي، وأفضل الأوقات وأقلها تكلفة لزيارة الإمارة، وما الذي يجب تجنبه في أبوظبي؟

استقبلت فنادق أبوظبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 2.8 مليون نزيل، بنمو 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري، بحسب بيانات الدائرة، وأشارت البيانات إلى أن الفنادق سجلت متوسط إشغال 70% خلال 7 أشهر، بينما بلغ متوسط الإقامة 2.6 ليلة، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الفندقية للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 3.4 مليار درهم، بنمو 24%.

كما يستفسر السياح عادة عن أكثر الرياضات شهرة في أبوظبي، وعن أكبر المدن الترفيهية في أبوظبي، وعدد الفنادق في أبوظبي، وأفضل المناطق للإقامة، وأفضل المنتجعات التي تستقطب السياح بالمدينة، والفنادق المناسبة للعائلات.

وفيما يتعلق بالإجازة الشاطئية والأنشطة المائية، فأكثر الاستفسارات تتعلق بأبرز الشواطئ في الإمارة، وما الشواطئ المجانية في الإمارة؟ وأماكن السباحة في أبوظبي؟ وما أفضل الأنشطة المائية التي يمكن تجربتها في أبوظبي؟ وما أكثر الرياضات المائية متعة في أبوظبي؟

وخلال شهر يوليو الماضي، شهدت فنادق الإمارة استقبال 112 ألف نزيل فندقي من السوق المحلي، بينما حلت الهند في المرتبة الأولى بعدد نزلاء الفنادق من الأسواق الدولية، بواقع 39 ألف نزيل بنمو 6%، تليها السعودية التي شهدت نمواً بنسبة 29% في عدد النزلاء في يوليو الماضي، بواقع 21 ألف نزيل فندفي.

وحول سياحة التسوق من خلال الأسواق والمراكز التجارية، فإن من أبرز الاستفسارات «ما أهم الأسواق والمراكز التجارية في أبوظبي؟ ما أكبر «مول» في أبوظبي؟ هل تعد أبوظبي منخفضة التكلفة بالنسبة للمتسوقين؟ ما أشهر المنتجات التي يجب شراؤها في أبوظبي؟

ومن أبرز الاستفسارات المتعلقة بالمطاعم وقطاع الطعام والمشروبات، فهي حول الأكلات التي تشتهر بها أبوظبي، ومتوسط تكلفة تناول الطعام في الإمارة، والتأكد أن جميع الأكلات والطعام في الإمارة حلال، وحول الملابس المناسبة لارتدائها عند الذهاب للمطاعم بأبوظبي.

وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبلت الفنادق أكثر من 830 ألف نزيل، مقارنة بنحو 670 ألف نزيل خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.٫