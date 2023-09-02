الأحد 3 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«ديوا» تنظم 121 دورة تدريبية وتوعوية لموظفيها

«ديوا» تنظم 121 دورة تدريبية وتوعوية لموظفيها
3 سبتمبر 2023 01:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تخرج دورة «حفظ النظام في المدن»
دبي تستضيف المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري

ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين موظفيها، وحرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أفضل المعايير العالمية، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 121 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من عام 2023، شارك فيها 2.233 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة. 
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع مشروعاتها وعملياتها.
وقال معاليه: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، نحرص على أن يواكب موظفو الهيئة جميع المستجدات وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات».
وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح الشهادات من قبل المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد. ويحصل الموظفون الذين يخضعون للتدريب من قبل كوادر الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.

ديوا
هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد خلال زيارته جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم
اليوم 02:50
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
الإمارات
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
اليوم 02:49
رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
الإمارات
رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
اليوم 02:50
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
الإمارات
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
اليوم 02:50
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
الرياضي
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©