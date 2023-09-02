«ديوا» تنظم 121 دورة تدريبية وتوعوية لموظفيها

دبي (الاتحاد)

ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين موظفيها، وحرصها على توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أفضل المعايير العالمية، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 121 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من عام 2023، شارك فيها 2.233 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع مشروعاتها وعملياتها.

وقال معاليه: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، نحرص على أن يواكب موظفو الهيئة جميع المستجدات وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات».

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح الشهادات من قبل المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد. ويحصل الموظفون الذين يخضعون للتدريب من قبل كوادر الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.