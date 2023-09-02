«فولكس فاجن» تركز على قطاع السيارات الكهربائية

هانوفر (د ب أ)

تأمل شركة صناعة السيارات الألمانية، «فولكس فاجن»، في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، حيث تركز الشركة في الوقت الراهن على قطاع السيارات الكهربائية، طبقاً لما قاله توماس شيفر، مدير الشركة، قبل المعرض التجاري «آي.إيه.إيه موبيليتي».

وقال شيفر لوكالة الأنباء الألمانية: بحلول عام 2027، سنطلق كعلامة تجارية، 11 طرازاً كهربائياً جديداً في السوق. وهذا نموذج إضافي عما تم الإعلان عنه سابقاً في الخطط حتى عام 2026.

وتعهّد بتقديم توقعات أولية في معرض السيارات، الذي يُقام في ميونيخ في الفترة من الرابع حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

وأضاف أنه على الرغم من تراجع الطلب مؤخراً، فإن شركة «فولكس فاجن» ما زالت ملتزمة بتركيزها على السيارات الكهربائية. وتابع «نحن نفترض أن حصة السيارات الكهربائية في أوروبا ستزداد بشكل كبير، في السنوات المقبلة» واصفاً التراجع الأخير بأنه «مؤقت».