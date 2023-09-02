ملتقى اقتصادي في الضفة الغربية

رام الله (د ب أ)

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أمس، عن عقد ملتقى اقتصادي فلسطيني أوروبي في الضفة الغربية، لأول مرة، الشهر المقبل.

وقال العسيلي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الملتقي الفلسطيني الأوروبي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 من الشهر المقبل بهدف بحث توسيع أفاق الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن الملتقى سيعقد بدعوة مشتركة من وزارة الاقتصاد ومكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لتسويق فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية لما يحققه من عوائد مجدية ويدعم التنمية الفلسطينية.

وأفاد العسيلي، أن الملتقى سيشارك فيه نحو 500 رجل أعمال فلسطينيين وعرب وأوروبيين وممثلون عن المؤسسات الأوروبية لدعم التنمية لتعزيز عمليات التشبيك بين رجال الأعمال ضمن مشاريع استثمارية ذات عوائد وإيرادات هامة. وأكد أن الملتقى يمثل «فرصة لتعزيز أوجه الشراكة الفلسطينية الأوروبية، ويشكل أهمية في التعرّف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة شراكات استثمارية»، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كل التسهيلات والحوافز التي من شأنها أن تشجع على إقامة الاستثمارات المرجوة.

وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023، بعد أن واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% في عام 2022، محذرا من أن زيادة التوترات في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية.