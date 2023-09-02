الأحد 3 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الرئيس الصيني: سنضخ حافزاً جديداً في التنمية العالمية

الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال خطاب فيديو لقمة التجارة العالمية في الخدمات في بكين
2 سبتمبر 2023 09:29

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت إن الصين ستشارك إنجازات عملية التحديث الصينية مع القيام بجهود مشتركة مع بقية العالم لوضع الاقتصاد العالمي على مسار التعافي المستدام.  

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستضخ حافزًا جديداً في التنمية العالمية من خلال الفرص التي توفرها السوق الواسعة في الصين وستقوم بتزويد العالم بخدمات صينية أكثر وأفضل من خلال التنمية عالية الجودة لزيادة إحساس الناس حول العالم بالمكاسب.

أخبار ذات صلة
الصين تخصص مليار يوان للإغاثة من الكوارث
الصين تصدر إنذارين لمواجهة الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات أثناء إلقاء كلمة عبر الفيديو إلى القمة العالمية للتجارة في الخدمات لعام 2023 في معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

وقال شي إن الصين ستعمل على توسيع الطلب المحلي وتسريع بناء سوق محلية قوية واتخاذ المبادرة لزيادة واردات الخدمات عالية الجودة وتشجيع صادرات إضافية من الخدمات كثيفة المعرفة.

 

المصدر: وكالات
الصين
شي جين بينج
السوق العالمية
الاقتصاد العالمي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد خلال زيارته جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم
اليوم 02:50
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
الإمارات
سلطان النيادي يعود إلى الأرض غداً
اليوم 02:49
رئيس كينيا خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير الدولة (وام)
الإمارات
رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
اليوم 02:50
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
الإمارات
محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»
اليوم 02:50
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
الرياضي
أنس جابر تشعر بـ «الموتى الأحياء» في «فلاشينج ميدوز»!
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©