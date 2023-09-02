الرئيس الصيني: سنضخ حافزاً جديداً في التنمية العالمية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت إن الصين ستشارك إنجازات عملية التحديث الصينية مع القيام بجهود مشتركة مع بقية العالم لوضع الاقتصاد العالمي على مسار التعافي المستدام.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستضخ حافزًا جديداً في التنمية العالمية من خلال الفرص التي توفرها السوق الواسعة في الصين وستقوم بتزويد العالم بخدمات صينية أكثر وأفضل من خلال التنمية عالية الجودة لزيادة إحساس الناس حول العالم بالمكاسب.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات أثناء إلقاء كلمة عبر الفيديو إلى القمة العالمية للتجارة في الخدمات لعام 2023 في معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

وقال شي إن الصين ستعمل على توسيع الطلب المحلي وتسريع بناء سوق محلية قوية واتخاذ المبادرة لزيادة واردات الخدمات عالية الجودة وتشجيع صادرات إضافية من الخدمات كثيفة المعرفة.