«يوتيوب» و«جوجل» و«فيسبوك» أكثر المواقع زيارة في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدر موقع «يوتيوب» أكثر المواقع العالمية زيارة في الإمارات خلال العام 2022 مسجلاً متوسط زيارات بلغ 130 مليون زيارة شهرياً، حسب تقرير «الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأشار التقرير إلى أن موقع جوجل حل في الترتيب الثاني بمعدل شهري للزيارات بلغ 129 مليون زيارة شهرياً، يليه فيسبوك بمعدل 18.8 مليون زيارة شهرياً.

وجاء موقع «إكس» «تويتر سابقاً» في الترتيب الرابع بمعدل زيارات بلغ 11.6 مليون زيارة، ثم «انستجرام» في الترتيب الخامس بمعدل زيارات بلغ 10.4 مليون زيارة شهرياً.

وفيما يتعلق بمتصفحات الإنترنت للدخول على الشبكة من مختلف الأجهزة، تصدر متصفح «كروم» قائمة المتصفحات الأكثر استخداماً بنسبة 68.72%، يليه متصفح «سفاري» مسجلاً ما نسبته 16.16%.

وجاء متصفح «مايكروسوفت إيدج» في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم متصفح سامسونج بنسبة 2.34%، ثم متصفح «أوبرا» بنسبة 1.53%، يليه متصفح «فايرفوكس» بنسبة 1.26%، ومتصفح اندرويد بنسبة 0.12%، فيما استحوذت متصفحات الإنترنت الأخرى على ما نسبته 3.87%. وفيما يتعلق بمحركات البحث، تصدر محرك البحث جوجل بنسبة 95.78%، يليه محرك البحث «بنج» مسجلاً 3.09%، يليه محرك البحث ياهو بنسبة 0.43%، فيما استحوذت محركات البحث الأخرى على ما نسبته 0.70%.

وبالنسبة إلى طرق البحث عبر الإنترنت، فقد تم استخدام طرق بحث مختلفة عبر الإنترنت، حيث استحوذ البحث عن طريق المساعد الصوتي على ما نسبته 22.7% من هذه الطرق المختلفة، فيما استحوذ البحث على منتجات وعلامات تجارية عبر التواصل الاجتماعي على ما نسبته 46.7%، فيما استحوذ البحث عن طريق الصورة على ما نسبته 27.3%.

ويعكس تقرير «الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المشهد الرقمي بشكل عام في الدولة، لا سيما المستوى العالي من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية، سواء كانت في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية، ما يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.