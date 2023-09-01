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4.55 تريليون دولار رأس المال السوقي للبورصات العربية

مقر صندوق النقد العربي
2 سبتمبر 2023 01:23

أبوظبي (وام)

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سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4 تريليونات و551 ملياراً و775 مليوناً و11 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 774.5 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 188 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية «تداول» نحو 3.05 تريليون دولار. وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 168.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 136.4 مليار دولار وبورصة مسقط 61.9 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 60.7 مليار دولار، وبورصة مصر 40.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار. وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.95 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.94 مليار دولار.

البورصات العربية
رأس المال
صندوق النقد العربي
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