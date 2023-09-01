ربع تريليون درهم مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)

سجلت قيمة المبيعات العقارية في دبي مستوى قياسياً جديداً بعد أن بلغت 250.57 مليار درهم عبر نحو 84 ألف معاملة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتوزعت معاملات البيع العقارية بواقع 65.15 ألف وحدة سكنية، ونحو 8 آلاف مبنى، و10.86 ألف قطعة أرض.

وعلى مستوى عمليات الرهن العقاري فبلغت قيمتها نحو 80.57 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين وذلك عبر 15.82 ألف معاملة.

وتوزعت معاملات الرهن العقاري بواقع 11.92 ألف وحدة سكنية، و2365 مبنى، و7752 قطعة أرض.

وبلغت قيمة الهبات نحو 18.99 مليار درهم عبر 4.89 ألف معاملة توزعت بواقع 3.66 ألف للوحدات السكنية، و175 للمباني، و1058 قطعة أرض.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 350.13 مليار درهم تمت عبر 104.7 ألف معاملة

وخلال شهر أغسطس الماضي بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي نحو 33.55 مليار درهم تمت عبر 11.9 ألف معاملة. وتوزعت معاملات البيع العقارية خلال الشهر الماضي بواقع 9.21 ألف وحدة سكنية، و1.46 ألف مبنى، و1257 قطعة أرض.

وعلى مستوى عمليات الرهن العقاري بلغت قيمتها خلال شهر أغسطس الماضي نحو 10.03 مليار درهم وذلك عبر 2490 معاملة، وتوزعت معاملات الرهن العقاري بواقع 1755 وحدة سكنية، و400 مبنى، و775 قطعة أرض.

وبلغت قيمة الهبات خلال الشهر الماضي نحو 2.16 مليار درهم عبر 494 معاملة توزعت بواقع 338 للوحدات السكنية، و31 للمباني، و125 قطعة أرض.

وبلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي 45.73 مليار درهم تمت عبر 14.922 ألف معاملة.

وقال مادهاف دهار، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة «زازين بروبرتيز» إن سوق العقارات في الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بالمقارنة مع الوجهات العالمية الأخرى، مما يسلط الضوء على أهمية التنوع السكاني والسياحة وتقديم الحوافز المبتكرة في تعزيز اقتصاد الدولة.

وأضاف أن النمو المتواصل في التداولات العقارية في دبي يعكس الأداء القوي للقطاع الذي تجاوز مستويات ما قبل الجائحة متوقعاً أن يواصل سوق العقارات في دبي نموه في الفترة القادمة، بعد أن استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2023.

ويعكس الارتفاع الملحوظ في عدد السياح الدوليين جاذبية الإمارة ومكانتها المميزة بوصفها أفضل وجهة عالمية للعام الثاني على التوالي، وفقاً لجوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع تريب أدفايزر، لتكون الوجهة الثانية التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة لعامين متتاليين، في إنجاز يسلط الضوء على العروض المميزة التي تقدمها لزوارها.

ويُعد قطاع العقارات في دبي أحد المستفيدين من تزايد معدلات الإقبال والاستثمار، بالتزامن مع استمرار الإمارة بلعب دور ريادي في مجال الممارسات المستدامة.