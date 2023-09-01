11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 11 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليار درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.