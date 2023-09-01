السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دائرة الأراضي والأملاك في دبي
2 سبتمبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يضم الحسن صالح إلى «معسكر كرواتيا»
أندية اليد تجدد الدماء بـ5 مدربين

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس  أكثر من 11 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليار درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليار درهم. 
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 104.03 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة. 
وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

تصرفات العقارات
تصرفات العقارات في دبي
دبي
التصرفات العقارية
الإمارات
عقارات دبي
دائرة الأراضي والأملاك
آخر الأخبار
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©