34.8 ألف حساب جديد للمستثمرين بسوق دبي خلال 8 أشهر

دبي (وام)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 34 ألفاً و818 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية وهو ما ساهم في تعزيز جاذبيته واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 51% خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الحالي، مقارنة بـ 23 ألفاً و39 حساباً جديداً خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الماضي 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4295 حساباً جديداً في أغسطس الماضي، و3570 حساباً في يوليو، 4246 حساباً في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

وأظهرت البيانات أن عدد الحسابات الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي وصلت إلى 4295 حساباً بنمو بنسبة 73% مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» - وفق البيانات - على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بواقع 8115 حسابا، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 6070 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 5758 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4014 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 2794 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2114 حساباً.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» في المركز الثامن بنحو 1050 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 881 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 717 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» 689 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 506 حسابات، و«أتش أس بي سي الشرق الأوسط» 491 حساباً و«شروق للأسهم والسندات» 459 حساباً و«الأنصاري للخدمات المالية» 348 حساباً.

من ناحية أخري، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، على عدد 80 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 136.4 مليار درهم.