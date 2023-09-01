أسهم الإمارات تضيف 335 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 8 أشهر

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 335 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.54 تريليون درهم في آخر جلسات أغسطس الماضي، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 290.4 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 222.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و68.1 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 80.4 مليار سهم منها 40.5 مليار سهم في سوق أبوظبي و39.9 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 3.6 مليون صفقة في السوقين.

- سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية أغسطس الماضي عند مستوى 9502.89 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9810.21 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 24.8% والعقار بنسبة 21.4% والطاقة 5.1% والخدمات 0.94%.

وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي منذ بداية العام الجاري مرتفعاً بنسبة 160% تلاه "بلدكو" بمكاسب 104.9%، كما ارتفعت أسهم "أدنوك للحفر" 37.6% و"أدنوك للغاز" 22.4% و"أدنوك للامداد" 20% و"الدار" 18.7% و"أبوظبي الإسلامي" 14.4% و"موانئ أبوظبي" 11.5% و"بروج" 7.9%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 61.2 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 19.8 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 15.3 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 9.97 مليار درهم و"الدار" 7.9 مليار درهم.

- سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 22.4% أو ما يعادل 746.8 نقطة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 4082.87 نقطة في آخر جلسات أغسطس، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 33.5% والعقار 29.7% والمالية 19.2% والخدمات 15.6%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" 25.7% و"إعمار العقارية" 20% و"ديوا" 11.5% و"إعمار للتطوير" 53.5% و"تيكوم" 18.5% و"العربية للطيران" 40% و"سالك" 43.5% و"دبي للاستثمار" 15.5% و"إمباور" 43%، فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 648% و"مصرف عجمان" 126%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.8 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 6.25 مليار درهم، و"مصرف عجمان" 5.14 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 4.8 مليار درهم و"ديوا" 4.7 مليار درهم.