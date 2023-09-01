"تسلا" تزيح النقاب عن نسخة من سيارتها الشهيرة "موديل 3"

أزاحت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية النقاب عن نسخة معدلة من سيارتها الشهيرة "موديل 3"، التي تتميز بشكل أنيق والقدرة على قطع مسافات أطول من دون الحاجة إلى إعادة شحن.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن السيارة الجديدة ذات الأربعة أبواب يمكنها قطع مسافة 606 كيلومترات دون الحاجة لإعادة شحن، وسوف تطرح في الأسواق الصينية بسعر 259 ألف و900 يوان (35 ألف و800 دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 12 % عن النسخة السابقة من نفس السيارة التي تباع بسعر 231 ألف و900 يوان.

وذكرت بلومبرج أن تسلا أدخلت تعديلات على الشكل الخارجي للسيارة، بحيث تبدو ذات طابع رياضي بشكل أكبر، وأضافت لونين جديدين للسيارة علاوة على الألوان الأصلية التي تطرح بها، وهما الفضي والأحمر. وجهزت تسلا السيارة بنظام صوتي مزود بـ17 سماعة ونظام إضاءة داخلي قابل للتعديل وشاشة تعمل بنظام اللمس بحجم 8 بوصة لركاب المقاعد الخلفية. ويبلغ معدل تسارع النسخة المعدلة من السيارة من صفر إلى مئة كيلومتر في الساعة خلال 1ر6 ثانية. وسوف يتم طرح السيارة الجديدة في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، وإن كان ليس من المقرر طرحها في الأسواق الأميركية.