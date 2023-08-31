مسؤولون وخبراء لـ«الاتحاد»: مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي نقلة نوعية

رشا طبيلة (أبوظبي)

يسهم مبنى المسافرين A الجديد بأبوظبي عند افتتاحه في نوفمبر المقبل، في تحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة والطيران في أبوظبي ليكون الواجهة الأولى ذات التصميم المتميز والخدمات عالية المستوى أمام الزوار والمسافرين.

وأكد مسؤولون واقتصاديون لـ«الاتحاد» أن المبنى الجديد يعزز من التدفق السياحي عبر زيادة شبكة الربط بين أبوظبي والعالم وتوفير خدمات بأحدث التكنولوجيا، الأمر الذي يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة قطاع الطيران والسياحة بالناتج المحلي.

نقلة نوعية

أكد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرال»، أن افتتاح مبنى المسافرين الجديد في نوفمبر المقبل سيحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة والطيران في أبوظبي. وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية من خلال افتتاح مبنى المطار يتميز بتصميم فريد وخدمات عالمية بأحدث التكنولوجيا سيعزز من الجذب السياحي لإمارة أبوظبي.

وبين الزعابي أن افتتاح مبنى المسافرين A الجديد يتماشى مع خطط أبوظبي في تعزيز الاستثمارات السياحية ليأتي مكملا للمشاريع والوجهات السياحية في أبوظبي، كما سيسهم هذا الافتتاح في تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للاستجمام والترفيه.

قطاع السياحة

وفي نفس السياق، أكد ناصر النويس رئيس مجلس إدارة روتانا للفنادق، أن افتتاح مبنى المسافرين A الجديد في نوفمبر سيكون له تأثير كبير على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في أبوظبي حيث إن الاستثمار في المطارات يعد من أهم عوامل نجاح السياحة في أي دولة.

وأضاف أن افتتاح مبنى المسافرين الجديد في نوفمبر، بالتزامن مع موسم الذروة للسياحة في أبوظبي، سيسهم في دعم التدفق السياحي للإمارة من خلال تعزيز الخدمات الجوية من وإلى أبوظبي وبالتالي جذب المزيد من السياح. وأشار النويس إلى أن المطار يعد الواجهة الرئيسية لأي دولة فمبنى المسافرين الجديد بتصميمه المميز وخدماته العالمية سيسهم في استقطاب السياح والمسافرين للإمارة.

مركز عالمي

بدوره، قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي، لـ«الاتحاد»: يسُرنا افتتاح مبنى المسافرين الجديد لمطار أبوظبي الدولي، ونتطلع إلى توفير تجارب سفر شاملة وسلسة لشبكتنا المتوسعة. وأضاف: ترسخ إمارة أبوظبي بهذا الإنجاز مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للطيران من خلال مواصلة تحسين الخدمات التي تضمن السرعة والراحة وتجربة رقمية متطورة، ونلتزم معاً بتطوير القطاع لتوفير منظومة متكاملة ومزدهرة ومستدامة في المستقبل.

جذب الشركات

ومن جانبه، قال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»، إن افتتاح مبنى المسافرين الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة لأن انطلاق مطار فاخر مزود بأحدث التقنيات في أبوظبي، سيسهم في جذب شركات طيران بعدد أكبر وبالتالي زيادة شبكة الربط وعدد السياح والزوار للإمارة.

وأضاف: المبنى الجديد سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط جميع القطاعات من قطاع الفنادق والسياحة والنقل والخدمات من مطاعم وغيرها، ما يسهم في تعزيز العجلة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وبين أن وجود مثل هذا المطار يعزز الترويج السياحي للإمارة وبالتالي جذب المزيد من السياح.

الاتحاد للطيران: جدول الرحلات للمبنى الجديد بالمراحل النهائية من الإعداد

أكد محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران، لـ«الاتحاد»، أن «الاتحاد للطيران» على أهبة الاستعداد والجاهزية للانتقال إلى المقر الجديد في مبنى المسافرين A، مضيفاً أن «المبنى الحديث يحاكي التجربة العالمية التي يتطلع إليها ضيوفنا ونحن متحمسون للتعزيز من تجربة المسافرين في المطار الجديد».

وأضاف: تتعاون الاتحاد للطيران بشكل وثيق وفعّال مع مطارات أبوظبي لضمان الانتقال السلس والمرن للمبنى الجديد.

وقال: ستوفر الاتحاد معلومات واضحة للضيوف حول محطات المغادرة والوصول الخاصة بهم، حيث إن جداول رحلاتنا إلى المبنى A في المراحل النهائية من الإعداد، وستتواصل فرقنا مباشرة مع جميع الضيوف بخصوص أي تغييرات قد تؤثر عليهم خلال هذه الفترة الانتقالية.

وبحسب تصريحات سابقة للناقلة، تهدف الاتحاد للطيران لمضاعفة أعداد المسافرين ثلاث مرات والتحليق إلى 100 جهة بحلول العام 2030، لاسيما مع افتتاح مبنى المسافرين الجديد، ومن المتوقع أن تحلق الاتحاد للطيران إلى 90 أو 100 وجهة خلال السنوات السبع المقبلة.