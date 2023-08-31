الإمارات توقع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع بالاو

أبوظبي (وام)

وقعت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية خدمات النقل الجوي بالأحرف الأولى مع جمهورية بالاو وذلك في مقر الهيئة بمدينة دبي.

وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات سيف محمد السويدي، مدير الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب بالاو معالي غوستاف أيتارو، وزير دولة، وتأتي في إطار تبني دولة الإمارات سياسة الأجواء المفتوحة التي تهدف لتنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين ما يساهم في توفير فرص تجارية وسياحية جديدة.

وقال سيف محمد السويدي: نتطلع إلى تعزيز مجالات التعاون وترسيخ العلاقات الثنائية عبر توقيع هذه الاتفاقية بصورتها النهائية في أقرب وقت والتي تعد خطوة مهمة في تعزيز خدمات النقل الجوي بين البلدين وتعود بالفائدة على شركات الطيران وتمهد الطريق لتوفير فرص جديدة للشراكة التجارية والاقتصادية ما يسهم في الناتج القومي للبلدين.

من جانبه، قال غوستاف أيتارو: اليوم نضع الأساس من أجل شراكة ناجحة ونتطلع إلى تحسين وتنويع اقتصاداتنا، وبالرغم من المسافة الجغرافية الكبيرة جدًا بين بلدينا، فإننا نتقاسم الأهداف المتمثلة في زيادة الربط الجوي لتنمية اقتصادنا ودعم الفرص التجارية والاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.