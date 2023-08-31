سيولة أسواق الأسهم المحلية تتجاوز 1.84 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نشطت تداولات أسواق الأسهم المحلية أمس لاسيما سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد تداولات بقيمة 1.31 مليار درهم لتستقطب الأسواق سيولة إجمالية قدرها 1.84 مليار درهم متضمنة 524 مليون درهم في سوق دبي المالي.

ورغم تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 96.5 مليار درهم إلى 2.739 تريليون درهم، إلا أن مؤشر السوق سجل ارتفاعاً جيداً ليربح 66 نقطة ويرتفع بنسبة 0.67% إلى 9810 نقطة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع جيد في ختام التداولات بنسبة 0.67% ليربح نحو 66 نقطة ويغلق عند مستوى 9810.21 نقطة في ظل نشاط ملموس في التداولات بقيمة 1.317 مليار درهم شملت ما يزيد على 238.19 مليون سهم عبر 13089 صفقة. وارتفعت أسهم 29 شركة من أصل 69 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة على ثبات. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 223.61 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 133.82 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 129.3 مليون درهم، وحل سهم «بنك أبوظبي الأول» رابعاً بقيمة تداولات 106.62 مليون درهم ثم «بروج» بقيمة تداولات 96.58 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 35 مليون سهم، وتلاه «دانه غاز» بتداول 34.96 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 16.24 مليون سهم، وجاء في المركز الرابع «أمريكانا للمطاعم» بتداول 13.2 مليون سهم، ثم «بروج» بتداول 11.79 مليون سهم.

ودعم من صعود المؤشر العام للسوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة وأهمها «العالمية القابضة» بنسبة 2.1% ليغلق عند سعر 409 درهم، و«كيو القابضة» بنسبة 1.64% عند سعر 3.71 درهم، و«الفا ظبي» بنسبة 0.9% ليغلق عند سعر 20.1 درهم، في حين جاء تراجع القيمة السوقية بسبب تراجع أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.44% ليسجل 13.68 درهم، وكذا «دانة غاز» بنسبة 1.28% إلى 0.924 درهم، و«اتصالات من أي أند» بنسبة 0.5% ليغلق عند سعر 19.84 درهم.



سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 524.73 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 163.02 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6444 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع نسبي بمقدار 15.6 نقطة ليصل إلى 4082.87 نقطة نتيجة لتراجع أسهم 20 شركة مقابل ارتفاع أسهم 16 شركة وثبات أسهم شركتين. وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 121.2 مليون درهم، تلاه«الإمارات دبي الوطني» بقيمة 102.4 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 59.34 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 26.99 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 17.18 مليون سهم ثم «مصرف عجمان» بتداول 16 مليون سهم.

وحقق سهم «تبريد» أعلى نسبة ارتفاع في السعر بلغت 5.14% ليغلق عند سعر 3.68 درهم، وتلاه «أمانات» بنسبة 3.84% ليغلق عند 1.08 درهم، ثم «الاثمار القابضة» بنسبة 3.11% إلى 0.265 درهم، وحل «الخليج للملاحة القابضة» رابعاً بنسبة ارتفاع 1.99% ليغلق عند سعر 7.17 درهم.

ودعم من صعود المؤشر ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.14% ليغلق عند سعر 7.06 درهم.

وفي المقابل تراجعت بعض الأسهم النشطة ومنها «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.2% إلى 16.35 درهم و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.7% عند سعر 5.64 درهم.