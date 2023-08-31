2 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 2 مليار درهم (533 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، فيما بلغ صافي الربح 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) في النصف الثاني من العام 2022، بعد الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار) لأصول التعدين والمعدات في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، ونحو 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في النصف الثاني من العام 2022.

وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم في الشركة 27%، حيث واصلت الشركة التقدم على أقرانها على مستوى العالم.

وفي ظل ظروف السوق الاستثنائية خلال النصف الأول من العام 2022، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41%، فيما بلغ 28% في النصف الثاني من العام 2022.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية.

وأضاف: سنواصل قدرتنا التنافسية في النصف الثاني، حيث نستفيد من جهودنا على مدار السنوات الماضية لتعزيز إيراداتنا وتقليل تكاليفنا، والتركيز على التميز التشغيلي، وترسيخ شراكاتنا مع عملائنا العالميين.

من جانبه، قال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تمكّنا من تحسين ميزانيتنا العمومية لتحقيق النمو المستقبلي بفضل أدائنا القوي المستمر وتوفير التكاليف عبر برنامج التحول متعدد السنوات «نجاح» وتوليد التدفقات النقدية الكبيرة.