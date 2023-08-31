الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

2 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال النصف الأول

2 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال النصف الأول
1 سبتمبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 2 مليار درهم (533 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، فيما بلغ صافي الربح 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) في النصف الثاني من العام 2022، بعد الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 1.1 مليار درهم (288 مليون دولار) لأصول التعدين والمعدات في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.
وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، ونحو 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في النصف الثاني من العام 2022.
وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم في الشركة 27%، حيث واصلت الشركة التقدم على أقرانها على مستوى العالم. 
وفي ظل ظروف السوق الاستثنائية خلال النصف الأول من العام 2022، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41%، فيما بلغ 28% في النصف الثاني من العام 2022.

أخبار ذات صلة
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نهدف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحقيق أداء تنافسي في قطاع الألمنيوم طوال الدورة الاقتصادية.
وأضاف: سنواصل قدرتنا التنافسية في النصف الثاني، حيث نستفيد من جهودنا على مدار السنوات الماضية لتعزيز إيراداتنا وتقليل تكاليفنا، والتركيز على التميز التشغيلي، وترسيخ شراكاتنا مع عملائنا العالميين.
من جانبه، قال زهير الرجراجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تمكّنا من تحسين ميزانيتنا العمومية لتحقيق النمو المستقبلي بفضل أدائنا القوي المستمر وتوفير التكاليف عبر برنامج التحول متعدد السنوات «نجاح» وتوليد التدفقات النقدية الكبيرة.

عبد الناصر بن كلبان
شركة الإمارات للألمنيوم
الإمارات
آخر الأخبار
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
الإمارات
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة
اليوم 10:57
جبال الألب
دنيا
ذوبان الجليد يكشف عن رفات متسلق مفقود منذ 52 عاماً
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©