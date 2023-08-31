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فلاي دبي توسع شبكتها الأفريقية برحلات منتظمة إلى مومباسا

فلاي دبي توسع شبكتها الأفريقية برحلات منتظمة إلى مومباسا
31 أغسطس 2023 14:27

أعلنت فلاي دبي اليوم أنها ستبدأ اعتباراً من 17 يناير المقبل بتشغيل رحلات منتظمة الى مومباسا الكينية لتكون أول ناقلة وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي ودولة الإمارات إلى هذه المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق كينيا.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار موي الدولي (MBA) بواقع أربع رحلات أسبوعياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتوسع فلاي دبي بهذه الخطوة شبكتها في أفريقيا إلى 11 وجهة في 10 دول في كل من أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة ودار السلام وجيبوتي وعنتيبي وهرغيسا وجوبا ومقديشو وزنجبار.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: نحن ملتزمون دوما بتعزيز الروابط الجوية إلى الأسواق غير المخدومة وتعزيز مركز دبي كمحور عالمي للطيران، وشهدت دبي نمواً مطرداً في الاستثمارات الأفريقية منذ معرض إكسبو 2020، مع وجود أكثر من 26ألف شركة أفريقية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، وستعمل رحلاتنا المباشرة إلى مومباسا وعملياتنا المتنامية في أفريقيا على زيادة تدفقات حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات وأسواق شرق أفريقيا.

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وأضاف الغيث ان هناك الكثير من الإمكانات في الأسواق الأفريقية ونتطلع إلى تعزيز وجودنا في القارة مع استمرارنا في توسيع شبكتنا وأسطولنا خلال السنوات المقبلة.
وتعد مومباسا ثاني أكبر مدينة في كينيا، وتلعب دوراً حيوياً في حركة الاستيراد والتصدير، وهي بمثابة بوابة إلى شرق إفريقيا لا تخدم كينيا فحسب، بل تخدم الدول المجاورة لها أيضاً.

وتعليقاً على بدء الرحلات، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية -الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، أفريقيا وشبه القارة الهندية- في فلاي دبي إن أفريقيا تعتبر سوقاً مهمة جداً بالنسبة لفلاي دبي، ونحن حريصون على استكشاف الفرص المتاحة لخدمة السوق بشكل أفضل من خلال توفير خيارات سفر ملائمة للسفر وسهلة إلى دبي وما بعدها ضمن شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة.

وسيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار موي الدولي (MBA) أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد اعتباراً من 17 يناير 2024، وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات والتي توفر للمسافرين خيارات مرنة لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

المصدر: وام
كينيا
فلاي دبي
دبي
افريقيا
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